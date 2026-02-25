Menys monògams
Segons l’estudi de Fad Joventut, el percentatge de joves que es declaren bisexuals ha ascendit en els últims anys fins a arribar a l’11,9% en el cas de les dones i al 3,6% en els homes. En canvi, retrocedeixen lleugerament els que manifesten ser homosexuals (3,5% de mitjana).
Patricia Martín
La monogàmia i l’heterosexualitat són tendències en declivi entre la població més jove a Espanya. Tot i que set de cada deu són monògams i vuit de cada deu heterosexuals, un altre tipus de relacions que no impliquen fidelitat a una única persona, així com la bisexualitat, s’estan obrint pas, segons reflecteix el Baròmetre Joventut i Gènere 2025, publicat ahir i elaborat pel Centre Reina Sofia de Fad Joventut.
El sondeig, una de les enquestes demoscòpiques referents quant a les percepcions dels més joves sobre la igualtat de gènere i les relacions sentimentals, indica que tenir parella és una cosa habitual entre els més petits de 29 anys, ja que més de la meitat tenen parella en l’actualitat i un quart la van tenir en el passat. Un 19,7% diu que no n’ha tingut mai.
A més, set de cada deu busquen o prefereixen una parella monògama, però hi ha un 10,4% que s’inclina per la no monogàmia o prefereix "un altre tipus de relació". Aquesta última tendència s’incrementa en el cas dels adolescents d’entre 15 i 19 anys, on només el 58,7% es declara partidari de la fidelitat a una única persona, mentre que el 14,4% està obert a altres opcions.
En contraposició, entre la població adulta general l’opció monògama s’eleva al 80% i hi ha una reduïda predilecció per les relacions obertes, el poliamor o altres formes de relació. A més, l’evolució temporal reflecteix que, entre els joves, es produeix un gradual descens de la preferència per la fidelitat a una única persona (del 78,1% al 70,1%) des del 2017. "No es tracta d’un descens fort, però no hi ha dubte que la tradicional manera de relacionar-se sentimentalment ha entrat en els últims anys en un relatiu qüestionament", diu l’informe. Així mateix, la comparativa longitudinal mostra un clar augment entre els joves de l’opció un altre tipus de relació, que ha crescut d’un 1,4% el 2012 a un 6% el 2025.
Alhora, les dades de l’enquesta mostren que el 82,1% dels joves es declaren heterosexuals, encara que augmenta la bisexualitat, sobretot entre les dones. Així, el percentatge de joves bisexuals ha passat del 6,9% el 2017 al 7,8% el 2025, tot i que amb una reducció en aquesta última onada, des del màxim del 12,3% al qual es va arribar durant els anys 2019 i 2021. Destaca especialment el percentatge de dones que es declaren bisexuals, un 11,9%, el triple que entre els homes (un 3,6%). Per edats, els més joves són els menys bisexuals (un 6,7%) i el percentatge s’incrementa per damunt del 8% entre els 20 i els 29 anys.
Al mateix temps, l’evolució temporal reflecteix un increment de l’heterosexualitat, fins al 82,1% davant del 76,3% que es va registrar l’any 2019 i, alhora, una reducció dels joves homosexuals del 4,8% el 2017 al 3,5% el 2025, quan s’ha obtingut la dada més baixa de la sèrie històrica, que va començar amb el primer baròmetre de Fad Joventut, fa deu anys.
"A manera d’hipòtesi, el retorn a l’heteronorma es podria explicar, en part, per l’increment de discursos reaccionaris i d’odi entorn del gènere i per la diversitat sexual en els últims anys. D’altra banda, i en paral·lel als impulsos reaccionaris, la consolidació d’un procés de normalització de la diversitat en l’orientació sexual, el seu coneixement més gran sobre aquesta i l’extensió de la teoria quee’ podrien explicar l’increment en altres posicionaments com el de la bisexualitat o altres actituds a més de l’heterosexualitat", afirma l’informe.
Contra la ‘llei trans’
En aquest context, crida l’atenció que més de la meitat dels joves es mostren en contra de la llei trans, que va introduir a Espanya l’autodeterminació de gènere; és a dir, poder canviar de nom i de sexe al Registre Civil sense aportar-hi cap tipus de documentació o testimoni. Així, el 53,2% dels joves creuen que sí que hauria de ser obligatori aportar-hi un informe psicològic o mèdic favorable i només quatre de cada deu opinen que una dona trans (assignada com a home al néixer) és una dona.
