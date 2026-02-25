Mercabarna se salva de tributar vuit milions pels seus residus
Una sentència del TSJC tanca la porta que l’AMB cobri liquidacions des de l’any 2018 pel reciclatge de rebutjos al gran mercat.
Manuel Arenas
L’empresa pública Mercabarna i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) fa anys que tenen baralles judicials sobre com han de tributar els residus que es generen al principal mercat majorista d’aliments frescos d’Europa en volum de comercialització. La disputa s’ha resolt aquest 2026: la pressió fiscal l’hauran de suportar finalment els majoristes de Mercabarna a través de la Taxa Metropolitana de Tractament de Residus (TMTR) que recapta l’AMB. La tributació és d’un milió anual a repartir entre uns 400 majoristes alimentaris de Mercabarna, la qual cosa dona un rebut anual d’una mica més de 2.000 euros per comerciant. És el cost que li suposa a l’AMB el transport i el posterior tractament dels residus a les seves plantes.
La decisió ha sigut inclosa per l’Administració metropolitana en la reforma fiscal del seu TMTR comercial després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) conclogués el cas als tribunals. En una sentència, al setembre, el TSJC va donar la raó a Mercabarna i a l’Ajuntament de Barcelona –accionista majoritari del mercat, a través de l’empresa pública Barcelona Serveis Municipals (BSM)– davant l’AMB, ja que va confirmar una sentència prèvia en què un jutge del contenciós administratiu anul·lava liquidacions que l’Administració metropolitana reclamava a Mercabarna pels seus serveis de tractament de residus.
Un milió a l’any
L’AMB exigia a Mercabarna liquidacions pel tractament dels seus residus des del 2018 a raó d’un milió a l’any, cosa que representa una tributació d’uns vuit milions entre el 2018 i el 2025. Amb la carpetada judicial del TSJC, la justícia deslliura Mercabarna d’aquesta obligació i, consegüentment, l’AMB la trasllada als majoristes alimentaris. Tècnicament a 430 majoristes, la gran majoria dels quals s’ubiquen a Mercabarna.
Frederic Ximeno, director de l’àrea d’Acció Climàtica de l’AMB, assumeix el revés judicial: "El jutge ens diu que no podem reclamar retroactivament i hem decidit no recórrer". L’AMB pretenia fer-ho a través de la figura fiscal del preu públic, però el jutge exigeix fer-ho via taxa, que no permet retroactivitat. És a partir d’aquest condicionant que l’AMB ha realitzat un "reajustament" de la seva TMTR, assenyala Ximeno.
"Hem detectat que les empreses de Mercabarna tributaven uns 100.000 euros quan el cost de tractar els seus residus per a l’AMB ascendeix a un milió", afirma el dirigent metropolità. Aquest 2026, després de l’entrada en vigor de la nova regulació de la taxa que obliga a repercutir el 100% del seu cost, l’AMB ha decidit que els majoristes de Mercabarna –que són els que produeixen els residus– han de pagar una tarifa més elevada de la TMTR per equilibrar la seva tributació amb el cost del reciclatge.
