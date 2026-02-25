Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El primer dia de vaga de Ferrocarrils es desenvolupa "sense incidents remarcables"

La reunió de mediació entre CCOO i FGC va acabar ahir sense acord. El sindicat manté les aturades del 2 al 4 de març, coincidint amb la celebració del Mobile.

Usuaris pujant a un tren a l’estació Sabadell Plaça Major de FGC

Usuaris pujant a un tren a l’estació Sabadell Plaça Major de FGC / Àlex Recolons / ACN / ACN

Glòria Ayuso

Barcelona

Ahir a la tarda va finalitzar sense acord la reunió de mediació entre CCOO i FGC. La vaga es manté avui i el sindicat també ha convocat del 2 al 4 de març noves jornades d’aturades, coincidint amb el Mobile World Congress. Els maquinistes del Semaf, en el seu cas, demanen a FGC millors condicions laborals i que es contracti el personal necessari per a les places pendents de cobrir. Davant la falta d’acord, el sindicat està treballant en la proposta de serveis mínims.

Per la seva banda, la consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, va afirmar novament que "no hi ha cap indici" d’inseguretat a la xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC). "El que és sorprenent és que aquesta fos una qüestió que no s’hagués plantejat abans en el comitè d’empresa", va afirmar. També va detallar que la vaga va tenir ahir un seguiment del 8,74% i que no es va produir cap "incident remarcable". "Esperem que es continuï amb aquesta dinàmica de respecte als serveis mínims que, tal com dic, està funcionant", va concloure. Durant la jornada es van veure combois plens i es van registrar nombrosos retards. Per avui es mantenen les quatre aturades intermitents i els mateix serveis mínims.

