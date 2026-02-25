Tabac en les xarxes socials
‘Rosalía, déjalo’
La iniciativa de l’Associació Espanyola contra el Càncer sorgeix després que es fessin virals unes imatges de la cantant fumant durant una entrevista en un pòdcast.
Nieves Salinas
Si fa uns dies la plataforma Nofumadores.org denunciava la cantant Rosalía i Esty Quesada, coneguda com a Soy una pringada, per fumar durant l'enregistrament d'un pòdcast, ara és l'Associació Espanyola contra el Càncer (AECC) la que ha posat en marxa Rosalía, déjalo, una campanya de sensibilització que busca alertar sobre l'impacte del fum digital i la promoció del consum de tabac i vaporeig en entorns digitals, que afecta milions de joves a través de les xarxes socials.
Segons explica l'associació, la idea sorgeix després de fer-se virals unes imatges de Rosalía fumant un cigarret durant una entrevista en un pòdcast. Utilitza un vídeo de rap creat per a la campanya. La lletra pretén prevenir i conscienciar sobre l'impacte del tabac, alhora que el vídeo recorre a imatges i mems virals per connectar amb el públic jove. "Rosalía, déjalo, que lo valiente es soltar, volver a estar mejor, las imágenes se pixelan, los pulmons no", assenyala la cançó.
El vídeo forma part d’una campanya per sensibilitzar la població sobre els riscos de fumar i la cantant Rosalía perquè deixi l’hàbit. "Una iniciativa que vol servir de denúncia a aquestes pràctiques, habituals en les xarxes socials, en què es normalitza el consum de tabac entre el públic més jove", assenyala l’associació.
Mort evitable
L’AECC recorda que el 80% dels casos de tabaquisme s’inicien abans dels 18 anys i que el consum de tabac és la principal causa de mort evitable al món, responsable del 30% dels casos de càncer. A més, assenyala que, en l’adolescència, "la pressió del grup, la banalització del risc, els models en les xarxes socials i la recerca d’identitat fan que provar el tabac i enganxar-s’hi sigui molt més fàcil".
