Crisi a Catalunya
Els sindicats d’Educació s’aixequen de la taula de negociació: «La pujada salarial continua sent inacceptable»
Els representants del professorat rebutgen l’últim increment plantejat per la conselleria i mantenen les vagues per a la setmana del 16 de març
Aquest dijous se celebrarà una última trobada per intentar acostar posicions, mentre més de 50 escoles catalanes amenacen de deixar de fer colònies com a mesura de pressió
Helena López
Aquest dimecres, equador dels tres dies de reunions plantejats pel Departament d’Educació i Formació Professional (FP) per desencallar el conflicte, es posava sobre la taula una de les línies vermelles dels sindicats: la pujada salarial. L’ordre del dia incloïa parlar de retribucions i la nova proposta posada sobre la taula pels representants de la conselleria no ha convençut els sindicats, que poc abans del migdia han decidit aixecar-se de la taula «per avui». Demà serà un altre dia.
Segons expliquen fonts sindicats, el Departament ha plantejat un increment progressiu fins al 2030 de 141 euros per a mestres (primària) i 144 euros per a professors (secundària), cosa que suposa, relaten, una millora de 41 i 44 euros respecte a la proposta de la setmana passada, proposta que van titllar d’ofensa.
Unitat sindical
Davant aquesta proposta, el conjunt de sindicats –USTEC, Professors de Secundària, CGT, CCOO i UGT– han considerat que «no tenia sentit continuar» amb la taula d’avui si no hi havia una proposta «seriosa» per part del Departament. Les mateixes fonts afegeixen que la conselleria els ha respost que demà, dijous, última reunió de les tres previstes, presentaran una nova proposta.
En l’horitzó, una setmana de vagues entre el 16 i el 20 de març.
En un comunicat unitari firmat pel conjunt de sindicats presents a la taula, insisteixen a qualificar la proposta d’«inacceptable» i «insuficient».
Proposta a cinc anys
Assenyalen que la proposta de la conselleria consisteix en un augment del 20% del complement específic repartit en cinc anys, cosa que per a secundària suposaria un increment mensual de 28,8 euros el primer any fins a arribar als 144 en el cinquè. Per a infantil i primària, l’augment aniria des dels 28,2 mensuals fins als 141 al cinquè any.
El conjunt dels sindicats consideren que la proposta «no permet una negociació real» i han exigit a la conselleria dades salarials comparatives amb altres comunitats autònomes. Reclamen que els docents catalans se situïn al capdavant de les retribucions estatals, «a causa de l’alt cost de la vida a Catalunya i la complexitat de l’alumnat».
Demanen, a més, que l’augment s’apliqui «dins de l’actual legislatura» i que l’impacte econòmic més alt sigui aquest mateix any.
- La difusió d'un cartell, clau per trobar a Manresa el jove de 15 anys que va desaparèixer aquest dilluns a Marganell
- Aquest és el municipi més segur de Catalunya (d'entre els que tenen més de 20.000 habitants)
- Arriben al Solsonès les cabanes per fer turisme Shinrin-yoku, banys de bosc japonesos
- Ferit en ser atropellat pel seu propi tractor sota un pont de la C-16 a Sant Vicenç de Castellet
- L'empresa de mobles JYSK obrirà aquest dijous a Sant Fruitós de Bages
- Joan Garcia i la seva parella gaudeixen d'una escapada romàntica per Catalunya
- La piscina d'estiu de Manresa tindrà una coberta retràctil i aigua calenta per utilitzar-la tot l'any
- Com i quan podar un llimoner perquè doni moltes més llimones