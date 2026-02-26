90 anys d’un diccionari històric
El Col·legi de Metges de Barcelona acollirà al març una exposició sobre el ‘Diccionari de medicina’ de Manuel Corachan. Publicat per primer cop el 1936, va ser el primer diccionari tècnic en català.
Beatriz Pérez
Va ser el primer diccionari de caràcter tècnic en llengua catalana després del Diccionari general de la llengua catalana de Pompeu Fabra (1931), publicat abans que els diccionaris d’arquitectura o d’enginyeria. És el Diccionari de medicina del cirurgià Manuel Corachan (també conegut com a Diccionari Corachan ), de la primera publicació del qual es compleixen 90 anys. Aquesta obra va contribuir a la normalització i l’estandardització de la terminologia científica en català i per això, per commemorar tan assenyalada data, el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB) estrenarà aquest març l’exposició 90 anys del Diccionari de medicina de Manuel Corachan: L’evolució del llenguatge científic català.
"El juny de 1936 es va publicar el primer diccionari de medicina en català. L’autor va ser Manuel Corachan", explica el pediatre, ja jubilat, Ferran Sabaté (Barcelona, 1951). Sabaté és metge i historiador i, juntament amb els doctors Oriol Ramis i Maria del Mar Salazar, impulsor de l’exposició que el COMB inaugurarà d’aquí a uns dies. Es tracta d’una mostra itinerant que també preveu recalar a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya (abril), a l’Institut d’Estudis Catalans (maig), a Perpinyà (juny) i a l’Hospital de la Cerdanya (juliol). També està previst que s’instal·li al hall de la Clínica Corachan, a Barcelona, de cara al novembre.
Com explica Sabaté, des de finals del segle XIX es va produir un "impuls" de la llengua catalana. "Això també va tenir el seu impacte en les ciències de la salut. Metges i farmacèutics també van necessitar disposar d’un vocabulari actualitzat per al moment, ja que la medicina i les tècniques mèdiques van avançar molt a finals del segle XIX i principis del XX. Això feia necessari tenir un diccionari", explica.
"Visió panoràmica"
L’exposició és una "visió panoràmica" de l’evolució del llenguatge mèdic i científic en català des de l’edat mitjana –"amb Arnau de Vilanova i Ramon Llull: els primers científics en llengua catalana" – passant per l’edat moderna fins a la contemporània. Constarà de 12 plafons de dos metres d’alt per un d’ample.
L’exposició uneix la medicina i la ciència amb el catalanisme. "El Diccionari de medicina de Corachan es genera entre 1930 i 1935. El catalanisme va començar a finals del segle XIX i va arribar fins al 1939. Efectivament, metges i farmacèutics de l’època participen de l’esperit del Noucentisme i aquest diccionari, per descomptat, és una expressió del Noucentisme mèdic", explica el doctor Sabaté.
