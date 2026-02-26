Consum vol prohibir les begudes energètiques als menors de 16 anys
La normativa que prepara el Govern ampliarà el veto de les marques amb més de 32 mil·ligrams de cafeïna per cada 100 mil·lilitres als menors de 18 anys.
Patricia Martín
El consum de begudes energètiques a Espanya ha experimentat un fort creixement, sobretot entre els adolescents. Quatre de cada deu estudiants d’entre 14 i 18 anys les beu habitualment, malgrat que tenen una gran quantitat d’estimulants, cafeïna i sucres, per la qual cosa poden provocar alteracions en el son, en el comportament o trastorns cardiovasculars. Per això, el ministre de Drets Socials i Consum, Pablo Bustinduy, va anunciar ahir que preveu impulsar una normativa destinada a prohibir la venda de totes les begudes energètiques a menors de 16 anys, tal com va avançar EL PERIÓDICO el 16 de febrer.
La regulació també prohibirà la venda de les begudes que contenen més de 32 mil·ligrams de cafeïna per 100 mil·lilitres als més grans de 18 anys, segons va explicar el ministre a Barcelona abans de reunir-se amb representants de la Gasol Foundation, organització que combat l’obesitat infantil. Encara no està decidit si aquesta normativa s’aprovarà de manera autònoma o formarà part de la limitació de la publicitat d’aliments no saludables infantils que Bustinduy també vol impulsar.
No obstant, convé recordar que no sempre els desitjos dels ministres de Consum arriben a fer-se realitat. L’antecessor de Bustinduy, Alberto Garzón, també va intentar, en la legislatura passada, vetar els anuncis d’aliments com la xocolata, les galetes o els gelats dirigits a menors, a fi reduir els alts índexs d’obesitat infantil, però no ho va aconseguir perquè els ministeris d’Agricultura i Indústria van vetar el seu reial decret, fent-se ressò de les peticions de les empreses afectades. Una cosa similar podria passar amb les begudes energètiques i, de nou, amb la regulació de la publicitat, tenint en compte, a més, que el Govern no compta amb sòlids recolzaments parlamentaris, si la normativa ha de ser aprovada a les Corts.
Però, en un context tan complicat, Bustinduy sí que ha aconseguit, ara per ara, aprovar un decret sobre menjadors que proporciona una alimentació saludable a les escoles i prohibeix la brioixeria industrial i les begudes energètiques en àmbits educatius. I està estudiant fer el mateix amb l’alimentació que se serveix en hospitals, residències de gent gran i altres instal·lacions públiques on, per exemple, Consum preveu limitar l’oferta d’aliments ultraprocessats, el consum dels quals s’ha triplicat en els últims 30 anys.
Ampli suport
Sobre la prohibició de les begudes energètiques als menors de 16 anys, el ministre va remarcar ahir que es tracta d’una iniciativa que compta amb ampli recolzament social, ja que segons el baròmetre elaborat per l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (Aesan) i difós la setmana passada, nou de cada deu espanyols estan d’acord en el veto i més de la meitat creuen que s’hauria d’estendre fins als 18 anys. El sondeig indica, a més, que també hi ha un recolzament majoritari entre els joves, ja que el 88,3% dels enquestats entre 18 i 35 veuen amb bons ulls la mesura.
La prohibició aniria alineada amb les limitacions a aquestes begudes adoptades en altres països europeus com Alemanya, Noruega, Letònia, Polònia, Hongria o Lituània. A Espanya, les comunitats autònomes poden legislar en matèria de salut pública i protecció de menors, dins del marc general de l’Estat. I és en aquest context en el qual Galícia ha aprovat una normativa pròpia que prohibeix la venda, consum i possessió de begudes energètiques a menors dins del seu territori, equiparant-les en part a begudes com l’alcohol. Altres comunitats com Astúries també estan tramitant iniciatives similars.
