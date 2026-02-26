Illa afirma que rebrà el Papa "amb els braços oberts"
Sara González
El president de la Generalitat, Salvador Illa, celebra que Lleó XIV visiti Catalunya i, en concret, Barcelona, en el viatge que la Santa Seu ha confirmat per a la setmana del 6 al 12 de juny. "El rebrem amb els braços oberts", va assegurar ahir en un vídeo publicat a les xarxes socials. Illa, que és catòlic practicant, considera una "molt bona notícia" per a la comunitat cristiana que el Papa inclogui la capital catalana en la visita a Espanya, però també per al conjunt de la societat catalana. "Representa valors humans universals, com ara la solidaritat i la convivència, àmpliament compartits per la societat catalana", va reivindicar el president.
El cap de l’Executiu català considera que es tracta d’una forma "magnífica" de celebrar el centenari de la mort d’Antoni Gaudí, mort el 10 de juny de 1926 a Barcelona, i d’inaugurar la Torre de Jesús de la Sagrada Família, la més alta de la basílica acabada de finalitzar. "Agraeixo el seu gest", va concloure Salvador Illa en el missatge.
No serà la primera vegada que Illa es trobi amb el papa Lleó XIV, perquè ja s’hi va reunir al Vaticà el mes d’octubre passat durant el viatge institucional que va fer a Roma. Abans, quan era cap de l’oposició, també va tenir una trobada amb el papa Francesc el març del 2024.
