Lleó XIV inaugurarà el 10 de juny la Torre de Jesús de la Sagrada Família
El Vaticà confirma el viatge del Papa a Espanya, amb parades a Barcelona, Madrid i les Canàries, punt d’arribada de milers d’immigrants. Una delegació de la Santa Seu es traslladarà la setmana que ve a les tres destinacions per ajustar els preparatius.
Irene Savio
L’oficialitat del viatge del Papa a Espanya s’ha fet esperar, però va arribar ahir finalment. Segons un comunicat de l’oficina de premsa de la Santa Seu, Lleó XIV farà una visita d’una setmana, del 6 al 12 de juny. El desplaçament tindrà un marcat caràcter històric: es produirà 15 anys després de l’última presència d’un pontífex al país –la de Benet XVI– i coincidirà, a més, amb el centenari de la defunció d’Antoni Gaudí, mort el 10 de juny de 1926 a Barcelona.
De moment, el Vaticà no ha concretat el programa de la visita, però inclourà parades a Madrid, Barcelona i les Canàries. De fet, segons van avançar a EL PERIÓDICO fonts pròximes a l’organització, una delegació de la Santa Seu anirà la setmana vinent a aquests tres punts de la geografia espanyola per continuar amb els preparatius del viatge de Lleó XIV. Les reunions seran "amb la conferència episcopal [espanyola] i les coordinacions locals de cada diòcesi", van explicar les mateixes fonts. Els detalls del viatge, va assenyalar l’oficina de premsa vaticana, es donaran a conèixer "quan correspongui".
Beatificació
Com va avançar fa uns dies aquest diari i ahir va confirmar el portal d’informació vaticana Vatican News, Lleó XIV té previst visitar primer Madrid, després Barcelona i, finalment, les Canàries. A Barcelona, en particular, l’objectiu és "inaugurar la nova i més alta torre de la Sagrada Família, la monumental basílica que ha redissenyat l’horitzó de la ciutat catalana", esdeveniment que tindrà lloc el 10 de juny, dia en què es commemora el centenari de la mort d’Antoni Gaudí.
"La visita coincideix amb el centenari de la mort del genial arquitecte que va somiar la basílica i va començar a construir-la, Antoni Gaudí, declarat el 2025 venerable serf de Déu", amb referència a la decisió del difunt papa Francesc, que l’abril del 2025 va fer el primer pas per a la beatificació de l’arquitecte i màxim exponent del modernisme català.
A la capital espanyola, Madrid, es treballa amb la hipòtesi d’una trobada multitudinària amb joves i d’una missa "oberta a tothom", segons fonts pròximes a l’organització. El Santiago Bernabéu o la Castellana són dos punts que s’estudien com a possibles escenaris. Amb tota probabilitat també hi haurà una salutació institucional amb el president del Govern, Pedro Sánchez, que està sent gestionada per la Secretaria d’Estat vaticana i les autoritats espanyoles.
A les Canàries, l’última etapa, hi haurà dos escenaris: Tenerife i Gran Canària. Un viatge que, com va dir Vatican News, "era al cor de Francesc", com també va indicar gener passat el cardenal arquebisbe de Madrid, José Cobo Cano. En efecte, el difunt Pontífex havia expressat el desig d’anar a les Canàries, però la mort li va impedir que aquesta visita es pogués dur a terme.
La informació va ser rebuda amb gran joia per diversos representants de l’Església catòlica a Espanya, entre ells el president de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), Luis Argüello, i els arquebisbes de Madrid, José Cobo, i Barcelona, Joan Josep Omella, que van demanar que s’aculli Lleó "amb el cor obert", perquè ve "a fer una gran abraçada d’evangelització".
Omella, a més a més, va remarcar que la visita "és una alegria". "Donem les gràcies al Papa per inaugurar la Torre de Jesucrist, que és la més gran de totes les esglésies d’arreu del món", va assenyalar a l’emissoria Ràdio Estel.
