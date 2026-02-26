Un museu per a Barcelona obert "com més aviat millor"
La baronessa està disposada a estudiar canvis en el projecte de la reforma de l’antic cine Comedia perquè la pinacoteca es pugui "emmotllar a la ciutat".
GEMMA MARTÍNEZ / MERITXELL M. PAUNÉ
El futur Museu Carmen Thyssen de Barcelona viu dies crucials. La transformació del Palau Marcet del passeig de Gràcia, que va allotjar el cine Comedia fins fa dos anys, en la seu expositiva de la col·lecció de la baronessa Thyssen ha generat un notable debat a la ciutat. Els tècnics de l’Ajuntament examinen el projecte arquitectònic entregat pels despatxos OUA i Casper Mueller Kneer a començaments de febrer i dialoguen amb ells per elaborar una proposta depurada capaç d’aconseguir prou vots en el ple per a la seva aprovació definitiva.
Els promotors del museu, el fons Stoneweg i la mateixa Tita Cervera, confien que el diàleg donarà fruits en un mes aproximadament. Difícilment es podien resoldre tots els serrells abans del ple del febrer, que se celebra demà, de manera que treballen amb la hipòtesi que el govern i l’oposició podrien donar llum verda a l’ampliació de la finca en la sessió del 27 de març. En aquest clima, Carmen Thyssen maximitza la prudència i remarca la mà estesa a la ciutat. "Encara estem perfilant el projecte [arquitecteònic], encara no està del tot acabat i crec que ho farem cada vegada millor", assenyala. "Vull que s’emmotlli a la ciutat i a l’entorn", assevera. "Soc la primera que crec que hem de respectar la ciutat, la bellesa que tenim a Barcelona. Igual que jo soc de la ciutat i també vull que se’m respecti. Hem de ser conseqüents", deixa caure, amb referència a la seva infància a la capital catalana.
Al juliol va transcendir un esbós molt preliminar, en el qual es veien dos grans volums cúbics a sobre de l’edifici històric. Aquesta sorprenent remunta va generar dures crítiques. Finalment, el projecte formal entregat al consistori preveu créixer en altura amb un afegit més estilitzat i retirat de la línia de façana. La baronessa admet sense embuts que el consistori va rebre la proposta d’ampliació amb "una mica de reticència", una distància que converteix ràpidament en oportunitat de millora. "Agraeixo a l’Ajuntament de Barcelona que aconselli, com ha de ser, perquè tots estiguem molt feliços amb el projecte quan ja estigui definit del tot", valora. És més, està oberta a escoltar també l’oposició i "la ciutat" per polir el pla. L’aprovació requereix certa diplomàcia política i contactes discrets. La minoria del govern del PSC obliga que més partits donin suport al tràmit urbanístic. A l’estiu, Junts, el PP i Vox van facilitar un primer beneplàcit a la reforma de l’immoble, imprescindible perquè tingui prou metres quadrats per allotjar un museu competitiu. Bcomú i ERC s’hi van posicionar en contra.
"Espero que el govern i l’oposició comprenguin que això és bo per a tothom, que és un bé per a Barcelona sortir al món a través de l’art, com ha fet històricament Catalunya", expressa la col·leccionista. Respon que "gairebé tots" els partits municipals s’han interessat pel projecte i, amb l’objecte de preparar el camí, s’ofereix a atendre personalment els seus suggeriments: "Estic encantada que mostrin interès, que ens aconsellin i ens donin la seva opinió... ¡Fins i tot em poden enviar a mi notes escrites del que els agradaria! De veritat, estic oberta a tot".
Botiga i restaurant
La benedicció municipal obriria l’etapa següent, la de les obres. El museu posaria rumb a la inauguració, prevista per al segon semestre del 2028. Quan se li pregunta per alguna festivitat o data simbòlica amb la qual li agradaria que coincidís l’estrena, Cervera deixa caure que va néixer un dia de Sant Jordi i que li encanta la diada del llibre, però és molt clara sobre la seva prioritat: obertura "al més aviat possible" i amb una posada en escena molt ambiciosa. Desitja un desembarcament potent en l’escena cultural catalana i, de fet, l’equip promotor ja ha començat a debatre aquesta setmana com aconseguir una bona primera impressió.
Finalment, avança que li fa "il·lusió" que el seu centre tingui "una bona botiga llibreria, amb llibres d’art bons" i que els barcelonins puguin dir "vaig al Thyssen a comprar un llibre que no trobo enlloc". Stoneweg li ha promès bolcar-s’hi perquè sigui "espectacularment atractiva". En paral·lel, buscaran un format de consens per al restaurant. "Ha de ser un museu molt amable i, per tant, el restaurant també ha de ser accessible a tot el públic".
Subscriu-te per seguir llegint
- Aquest és el municipi més segur de Catalunya (d'entre els que tenen més de 20.000 habitants)
- Joan Garcia i la seva parella gaudeixen d'una escapada romàntica per Catalunya
- Alerten per la possible presència de restes de fusta als formatges d'Alteza, Albéniz i Froiz
- Com i quan podar un llimoner perquè doni moltes més llimones
- Arriben al Solsonès les cabanes per fer turisme Shinrin-yoku, banys de bosc japonesos
- Toni Elías fa el salt al món dels reality: participarà en la nova temporada de 'Supervivientes
- Quan el Prat de Cadí era un estany: un estudi reconstrueix el paisatge glacial de la Cerdanya
- Les famoses galetes Lotus desapareixen: la decisió de l’empresa que ho canvia tot