Aquesta noia provoca 'orgasmes cerebrals'
Una catalana amb base a Barcelona està en els 'top 10' d'ASMRtist: 'youtubers' que provoquen per vídeo xuts de formiguejos al cap. Està escrivint un llibre
Ana Sánchez
Prems el play i apareix una noia amb un pinzell a la mà. Sense pintura. Xiuxiueja a la càmera i comença a picar fluixet la pantalla –toc, toc, toc– com si anés a travessar-la d’un moment a l’altre. Fa sons amb la boca: «Sk, sk, sk, sk». Ara es posa a fer massatges a l’aire amb les mans... El vídeo és tan surrealista com hipnotitzant. Així, 32 minuts, 27 segons. El més probable és que abans d’arribar al final un es quedi adormit. Però bona part dels seguidors d’aquest canal de Youtube hauran sentit un orgasme cerebral.
Nom oficial: ASMR. Té més entrades a Google que Mario Casas. Fins i tot en parlen a Gran hermano amb la naturalitat amb què diuen edredoning. Hi ha una concursant que sent –diu amb aires teatrals– «orgasmes mentals» en directe.
Nom complet: Resposta Sensorial Meridiana Autònoma, segons les sigles en anglès. Fa anys que s’estén per internet com «els-enigmàtics-orgasmes-cerebrals». Tothom en diu «orgasmes» menys –quines coses– els qui els provoquen. «És que no és un orgasme», explica la Mireia, resignada. És la noia del vídeo: NekoASMR, a Youtube. «Neko significa gat en japonès», justifica el seu sobrenom. Ella en té tres a casa, va néixer el Dia Internacional del Gat i estudia japonès. Diu la seva edat només si és off the record. Aparenta 10 anys menys. La inclouen en els top 10 d’ASMRtist. Així en diuen dels youtubers que provoquen aquestes injeccions de formiguejos al cap. És l’única que grava vídeos des de Barcelona. «Crec que ara mateix, sí». Fa tres anys que va crear el seu canal ASMR. «Perquè vaig veure el vídeo d’una noia que explicava el que era», recorda. «Jo em pensava que ho notava tothom». Ella en va sentir per primera vegada amb 5 anys. «Vaig veure una companya pintar i em vaig quedar bocabadada». En continua sentint, però ara també en provoca. Té més de 21.000 subscriptors.
En diuen afectats per ASMR, com si tinguessin un virus. «No hi ha cap manera de dir-ho que no soni malament», riu. Diuen que això li passa a l’1% de la població, al 0,1%... «No se sap», conclou la Mireia. Només s’han fet dos estudis, afegeix. Un, el de Barratt and Davis, apunta que podria servir per fer teràpies, explica. ¿Encara que no tinguis ASMR? Hi ha molta gent que ho nota relaxant, respon. Parla del tema de memòria. Està acabant d’escriure un llibre. ¿La conclusió? «Que cal estudiar-lo», riu. L’última investigació que ha penjat al seu blog porta una reguitzell de cervells radiografiats. «Han demostrat que no ens ho inventem –somriu-. No som bojos».
Pessigolleig i relaxació
Hi ha qui ho descriu com «una descàrrega elèctrica agradable». Parlen de «formigueig», «pessigolleig», «pell de gallina». Ho comparen amb l’efecte dels aparells en forma d’aranya per fer massatges de cap. Comença per la coroneta, potser pel clatell, s’estén pel coll, l’esquena, els braços. Ningú del petit món de l’ASMR en dirà «orgasme». «Sona molt sexual i no hi té res veure», diu la Mireia. «Qualsevol que en digui orgasme sabent el que és és que ha tingut una vida sexual molt pobra», riu. ¿I què és? «És una relaxació molt profunda –descriu–, atordiment. La sensació de plaer és la barreja del pessigolleig i la relaxació extrema». Hi ha qui nota una cosa semblant amb la música, compara. «Noten pessigolleig, però més pel front, amb música èpica».
Vocabulari per a principiants: «trigger» = disparador. «Allò que et provoca l’ASMR», afegeix la Mireia. «Un estímul visual, auditiu, el que sigui». Diuen que n’hi ha quatre de bàsics: «Xiuxiuejos, atenció personal, sons cruixents i moviments lents». «A grans trets, sí, però depèn moltíssim de la persona». ¿El que més funciona? «Tocar la càmera amb qualsevol cosa. I fer sons amb la boca. Hi ha una síl·laba –«sk»– que funciona moltíssim. Els roleplays, també.
Parlar com si fossis una perruquera, una esteticista… Sembla un fetitxe, però no». No són vídeos sexuals, insisteix. «Hi ha molt de pertorbat –mou el cap–. Però si no tens una ment bruta, veus que el vídeo no és gens sexual». ¿El més surrealista? «Em consta que hi ha gent que nota ASMR quan algú fa les coses malament. Per exemple: tocar malament un instrument».
A propòsit: la concursant del reality Gran hermano diu que té «98% d’ASMR» perquè «va fer un test», ironitza suspicaç la Mireia. «He investigat molt i això dels test –riu– no és gens seriós».
