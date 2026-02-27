COP POLICIAL
Desmantellat un supermercat per al 'chemsex' al Raval de Barcelona
Guillem Sánchez
Els comerços del carrer de Tallers del Raval –com la botiga de discos Revolver, la cocteleria Boadas o una fleca que va enfornar per primera vegada el 1876– troben a faltar els turistes tant com els de la resta de Barcelona. Aquest dimarts 11 d’agost a alguns propietaris fins i tot els ha faltat ànim per aixecar la persiana. Els que han persistit han viscut una altra jornada trista per a la caixa enregistradora però han assistit a primera fila al desmantellament de l’únic comerç que anava vent en popa contra virus i crisi econòmica: un ‘supermercat’ il·legal de drogues de disseny.
Agents dels Mossos d’Esquadra i de la Guàrdia Urbana han trobat a l’interior del primer segona del número 6 de Tallers, un immoble llogat per tres homes –d’origen romanès i brasiler–, una gran quantitat d’estupefaents: metamfetamina, GHB (èxtasi líquid), pastilles d’èxtasis, anabolitzants, Popper o Viagra. Juntament amb les substàncies il·legals, preparades per ser venudes, hi havia nombrosos articles eròtics –vibradors, llenceria, consoladors o anells– dirigits sobretot a clients del col·lectiu gai. Tant el tipus de drogues sintètiques com les característiques dels articles apunten que s’utilitzaven per a la pràctica del ‘chemsex’, un concepte importat del món anglosaxó que descriu les trobades sexuals, gairebé sempre entre homes, que es produeixen sota la influència de les drogues.
La tapadora
El pis registrat de Tallers era un espai d’uns 200 metres quadrats des del qual els tres sospitosos operaven una botiga ‘online’ de compravenda d’articles de moda. L’adreça de la web –en la qual es publiciten peces de vestir i llenceria eròtica– estava en un cartell penjat a la porta principal del domicili, juntament amb un adhesiu que informava els clients que podien pagar amb targetes de crèdit. Que tots tres es dedicaven a un negoci legal a través d’aquesta pàgina d’internet és el que havien explicat als veïns, que d’aquesta manera havien rebaixat les seves sospites davant el ‘vaivé’ constant d’homes amb qui es creuaven per les escales. No havien evaporat totes les suspicàcies perquè les indagacions van arrencar a partir dels avisos veïnals.
La investigació ‘Dorothy’ va començar el mes de març i ha anat a càrrec d’un equip conjunt d’agents d’investigació de la policia catalana i del Grup de Delinqüència Urbana del cos municipal. S’han desarticulat 42 punts de venda –entre narcopisos i pisos de la droga– al districte de Ciutat Vella aquest 2020. Durant les vigilàncies efectuades en els últims mesos, els policies van parar diversos clients que havien vist sortir del domicili. A l’inspeccionar-los, entre els articles comprats legalment van aparèixer en més d’una ocasió drogues de disseny que van permetre sol·licitar l’ordre judicial que ha fet possible l’operació d’aquest matí. S’ha allargat fins a mitja tarda perquè els sospitosos han confirmat l’existència d’un segon punt de venda al carrer d’Entença. Aquí han aparegut més drogues, bàscules de precisió i substàncies per tallar la mercaderia. Tots tres homes han sigut arrestats. En el mercat negre, el valor dels estupefaents arriba als 60.000 euros.
‘Chemsex’
«No són orgies que durin tres dies com s’ha publicat en alguns mitjans. Són trobades sexuals que poden ser entre dues o més persones, que fan un ús sexualitzat de les drogues, que no acostumen a durar més d’una nit i que estan vinculades al sexe entre homes», aclareix Jordi Garo, responsable de Chemsafe.org, un projecte d’Energy Control que mira d’informar sobre aquesta pràctica per minimitzar els riscos, alguns de greus, que pot comportar per a la salut.
El GHB es diu ‘èxtasi líquid’ però no té res a veure amb l’èxtasi, remarca Garo. «És una substància depressora, catalogada com a anestèsica, que en dosis elevades té un efecte rebot i actua sobre els generadors de dopamina». A partir del 2015, en paral·lel al fenomen del ‘chemsex’, el seu ús ha reaparegut a Espanya tot i que, segons les anàlisis d’Energy Control, en dos de cada tres casos «no és GHB sinó GBL», un dissolvent precursor de l’‘èxtasi líquid’ més perillós, ja que el marge entre l’efecte desitjat i la sobredosi és molt estret. El risc es desborda quan la seva ingesta es combina amb l’alcohol o les benzodiazepines, adverteix Garo, que afegeix que fins i tot pot provocar la mort. Es distribueix en flascons amb dosificadors similars als que es comercialitzen per a les flors de Bach. El GBL és possible trobar-lo en proveïdors de la indústria química.
Tant el GHB com el GBL s’utilitzen de forma freqüent per al ‘chemsex’, com el Popper, un vasodilatador molt potent que s’inhala i que és legal a diversos països de la Unió Europea. És un líquid corrosiu que pot provocar una «pujada marejadora» i facilita «la penetració anal o vaginal». La metamfetamina, o ‘tina’, o ‘cristal meth’ –popularitzada per la sèrie ‘Beaking Bad’– pertany a la família de les amfetamines i és «un estimulant de llarga durada» amb elevat potencial addictiu. Acostuma a esnifar-se o, en menor grau, fumar-se amb pipa. Garo remarca que no és encertat rebaixar els danys que ocasiona aquesta segona via: totes dues són perilloses i nocives. En el context del ‘chemsex’, la metamfetamina pot accentuar el desig i allargar les relacions tot i que també dificulta l’erecció. Per aquest motiu, el seu consum per a aquesta finalitat sol conjugar-se amb pastilles de Viagra, com les que han aparegut en el negoci de Tallers més immune a la pandèmia.
