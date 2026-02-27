Els ‘expats’ critiquen els preus, l’habitatge i la burocràcia
Vuit de cada deu professionals estrangers instal·lats a la capital catalana estan satisfets amb l’experiència, però reivindiquen menys fiscalitat.
Patricia Castán
Barcelona no havia sumat mai tanta població estrangera com en l’actualitat, entre els fluxos migratoris i la creixent arribada de professionals qualificats que venen a treballar a empreses de la ciutat, que exerceix de pol d’atracció de talent. I l’associació Barcelona Global sondeja cada dos anys aquesta població que ve per estar-s’hi uns mesos, anys o que fins i tot arrela a la capital catalana per conèixer-ne l’experiència de la ciutat, com a projecte vital i professional. El balanç del 2025 conclou que l’urbs manté uns índexs elevats de satisfacció (86,5%) per als expats i un alt grau de recomanació entre altres professionals forans, tot i que apunta a la manca d’habitatge assequible, el cost de la vida i la burocràcia com els tres principals frens a la competitivitat futura de Barcelona. Tampoc hi surt ben parada la seguretat.
L’enquesta International Talent Monitor (ITM) presentada ahir va ser feta l’estiu passat, amb l’aportació de 794 participants de 27 nacionalitats, que es van sincerar a través de 89 preguntes, i de grups de discussió amb experts. Més de la meitat dels enquestats (54%) són dones, i un 49% tenen entre 35 i 49 anys, davant el 32% d’entre 18 i 34 anys. El 30% dels enquestats declaren un salari de fins a 50.000 euros l’any. Fa més de dos anys que són a la ciutat.
"Una de les més atractives"
Entre altres dades, destaca la satisfacció (82%) amb les condicions de vida, la connectivitat internacional (95,6%), l’ambient cosmopolita (94,5%) i la capacitat d’atracció de talent (81%) de l’urbs, que segons les conclusions de l’informe "reforcen el seu lideratge com una de les ciutats més atractives del sud d’Europa per viure-hi i treballar". Dins el gran índex de satisfacció, gairebé quatre de cada deu la prescriuen.
L’ITM està impulsat per Barcelona Global, amb el suport del Banc Sabadell i GAPS. Ahir va ser presentat per la directora general de l’associació, Mercè Conesa, el director general adjunt i director territorial de Catalunya de Banc Sabadell, Xavier Comerma, i el cofundador i director general de GAPS, Oriol Molas.
