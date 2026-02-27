Els ingressos per la taxa turística a BCN es disparen un 38% en un any
La fiscalitat vinculada als visitants ha pujat un 2.000% en 10 anys i s’ha convertit el 2025 en la segona font de recaptació municipal. A partir de l’1 d’abril, els visitants que pernoctin pagaran entre 7 i 12 euros per jornada.
Meritxell M. Pauné
Barcelona obre un nou capítol en la seva fiscalitat turística. El Parlament de Catalunya ha aprovat doblar l’impost sobre estades en establiments turístics, més conegut com a taxa turística. Un encariment sol·licitat i molt desitjat per la capital catalana. A partir de l’1 d’abril del 2026, els visitants que hi pernoctin hauran de pagar entre 7 i 12 euros per jornada, en funció de la categoria de l’allotjament. Poden arribar a 15 en el futur, si el consistori aplica el màxim autoritzat.
Els nous preus culminen un creixement accelerat de la recaptació municipal procedent dels visitants. Segons les dades més actualitzades de l’Ajuntament de Barcelona, el 2025 va marcar una fita en aquesta tendència i per primera vegada la fiscalitat turística es va situar com la segona font d’ingressos per al consistori, al superar les plusvàlues immobiliàries. Ja gairebé suposa una cinquena part de la partida reina, l’IBI que paguen les llars, el gran aliment dels consistoris.
L’any passat la taxa turística va reportar al consistori 148 milions d’euros, un 38,72% més que en l’exercici previ. En canvi, les plusvàlues van retrocedir gairebé un punt percentual entre el 2024 i el 2025, en el marc d’una disminució de la rotació dels immobles per la crisi de l’habitatge. L’IBI va pujar més de quatre punts, fins als 792 milions d’euros.
Un +2.000% en 10 anys
No sempre ha sigut així. En una dècada, la recaptació de la taxa turística ha pujat un 2.000%. És a dir, el 2025 Barcelona va recaptar 21 vegades més diners per aquesta via que el 2015. L’esprint s’observa nítidament en els últims cinc anys: la introducció d’un recàrrec local va disparar la fiscalitat turística un 950% entre el 2020 i el 2025.
La taxa turística va entrar en vigor el 2012 i les arques barcelonines van començar a notar l’aportació a partir del 2014, quan va suposar 6,5 milions. Els primers anys aquesta fiscalitat creixia a raó de mig milió anual, fins que el 2018 va fer el seu primer salt i va vorejar els 15,3 milions. Es va estabilitzar en aquesta franja durant uns tres exercicis fiscals. Eren anys de constants rècords turístics i també brots de turismofòbia, que van fer que la capital aprovés un suplement en la taxa per finançar mesures de compensació al veí més ofès per la massificació.
La liquidació del 2021, molt tocada per la pandèmia, va estrenar el nou model. Els 3,2 milions d’euros del recàrrec van esmorteir el descens de pernoctacions, que van generar només 5,9 milions a través de l’impost base català. El total, 9,1 milions. La recuperació mundial del turisme de seguida va arribar a Barcelona i el 2022 es va tancar amb uns sorprenents 40,6 milions d’euros abonats pels turistes allotjats a la ciutat. La voluminosa xifra es va més que va doblar el 2023, amb 88 milions. El 2024 va tornar a pujar, fins a 106,5 milions.
I el 2025, a les portes de la gran pujada de l’abril, es va incrementar amb gairebé 42 milions més en només 12 mesos. La magnitud de la xifra es comprèn millor en unitats temporals petites. Barcelona va ingressar a través de la taxa turística el 2025 l’equivalent a 405.720 euros diaris, gairebé 17.000 per hora. Més simplificat encara: la taxa turística reporta 282 euros per minut a les finances de Barcelona. Cal recordar que només tributen els primers set dies de cada estada i que als albergs es paga un euro simbòlic per no enfonsar el turisme més modest.
"Una gestió eficient"
El comissionat de turisme de Barcelona, José Antonio Donaire, atén EL PERIÓDICO després de l’aprovació del nou increment al Parlament. "Permetrà disposar de prou recursos per a una gestió eficient del turisme. L’Ajuntament havia arribat al màxim que permetia la llei, tant de l’impost com del recàrrec, i teníem un programa ambiciós de millora del sector i de reducció del seu impacte en la vida quotidiana", explica. "A tot Europa, les ciutats opten per una política de compensació", afegeix.
Donaire defensa que hi ha un "ampli consens", ciutadà i empresarial, per passar de la promoció internacional a la gestió de la convivència. No obstant, el Gremi d’Hotels ha carregat contra l’increment i creu que perjudica el PIB de Barcelona. El comissionat no veu "dissuasiva" una contribució més gran del visitant. "Recaptar fiscalitat turística i destinar-la a la millora de l’activitat i de la convivència és condició sine qua non perquè Barcelona sigui competitiva en turisme", adverteix. "En els últims anys, el preu dels hotels s’ha disparat dos dígits i han mantingut una ocupació del 80%. Si 7,5 euros de taxa màxima no ha tingut cap mena d’impacte en la seva competitivitat, ¿per què quatre euros més sí?".
Així mateix, descarta que la fiscalitat turística es pugui convertir en un incentiu polític per incrementar temeràriament el volum de visitants, tal com l’IBI i les plusvàlues van empènyer molts ajuntaments a alimentar la bombolla immobiliària dels 2000. La clau, apunta, és el sobrecost en neteja, seguretat i manteniment: "Més turistes implicaria més ingressos, però també més demanda de serveis públics".
