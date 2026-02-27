El fantasma que es va apuntar a LinkedIn
Mr Boo és el nou ens sense identificar que apareix per BCN. Té 99.000 seguidors a Instagram i diu que diverses marques de llençols ja li han ofert fer publicitat
Ana Sánchez
Topar amb la noia del revolt a aquestes altures –assumim-ho– ens clavaria el mateix ensurt que trobar-nos algú ballant La Macarena. Ara l’ésser del Més Enllà més buscat a les carreteres és un fantasma de llençol, dels de tota la vida, que acostuma a fer autoestop a «l’altre barri», segons anuncia amb el típic cartell de cartró.
Es diu Mr Boo. És el nou ens sense identificar que apareix per Barcelona. Va al gimnàs, es fa selfies, té 99.000 seguidors al seu compte d’Instagram, fins i tot diries que se li intueix una barba hipster sota el llençol. Un llençol «de marca blanca», puntualitza ell.
«L’eternitat són els nous 20», aireja a les xarxes. La veritat és que no se li veu ni una arruga. Fa gairebé dos anys que fitxa en el Més Aquí. És que un dia se li van enganxar els llençols, es justifica. Des d’aleshores, se l’ha vist sembrant el caos (però a sacs, en un camp), a la cinta de running d’un gimnàs o decidint-se en algun videoclub entre Casper i Ghost. Sí, al veure’l no saps si trucar a Cuarto milenio o a El club de la comedia.
UN PROFESSIONAL DELS ENSURTS
Són fotos amb efecte gag i aura de professional. Es diria que sota el llençol hi ha un fotògraf, un guionista o totes dues coses. «No, no, res de tot això –Mr Boo respon per mail. Diu que funciona millor que la ouija–. Sóc un professional dels ensurts i sé una mica de psicofonies, res més». Però ha arribat a sortir en un diari anglès. «Va ser tota una sorpresa. Tot i que pocs dels meus amics se’n van assabentar –diu sense donar-se importància–. Els hauria agradat més veure’m al programa d’Iker Jiménez».
Es va obrir el compte d’Instagram, diu, per intentar trobar la seva ànima bessona. «Encara no l’he trobat, però m’ho passo bé pujant fotos i xafardejant». El seu objectiu: «Explicar el meu dia a dia a l’altre barri i espantar algunes persones».
Ja acumula gairebé 100.000 seguidors. ¿El més il·lustre? «Espido Freire és una de les meves favorites», confessa. Algunes marques de llençols ja li han ofert fer publicitat, explica. «Però molt poques. Encara no s’han adonat que el Més Enllà és el futur». Mr Boo fins i tot es va arribar a obrir un compte a LinkedIn per trobar feina.
«En un parell de dies vaig fer bastants contactes –recorda–, després em van tancar el compte. Linkedin no creu en els fantasmes». El més surrealista que li ha passat: «Algunes peticions de matrimoni que m’arriben». El més sorprenent: «Descobrir quanta gent creu en fantasmes».
Al seu compte d’Instagram es poden veure mig centenar de fotos: la majoria són nocturnes i, com a les pel·lis de terror, no es veu ni una ànima a la rodona. Ni tan sols al metro. ¿Potser hi ha Photoshop al Més Enllà? «No utilitzo Photoshop, no sé fer-lo servir i espero no necessitarlo encara», assegura el fantasma instagrammer. ¿Com tria els escenaris per posar? «Surto al carrer a explorar, si trobo algú o alguna cosa que em crida l’atenció, el segueixo. Si m’agrada el que veig, m’hi quedo, i si no, segueixo caminant. Els millors llocs no es troben a Tripadvisor».
Esperit esportiu
Veient les seves fotos d’una tirada, s’intueix que viu a Barcelona, potser va néixer a Salamanca (hi ha algunes fotos de visita amb llençol) i va a suar al Metropolitan (posa fins i tot a la piscina). Ell només confirma això últim. «Vaig al gimnàs de tant en tant per mantenir el meu esperit esportiu», confessa. Promet estendre la seva ruta fantasmal a altres ciutats. «Tinc molts llocs a la llista i algunes invitacions pendents».
Fent una ullada als comptes que segueix, també es pot endevinar que li agraden els cereals, els esports de risc i escriure amb correcció (segueix la RAE). «La veritat és que m’agraden totes aquestes coses, en especial els cereals», confirma. ¿Com es descriuria (sense llençol)? «Sóc dels que no es prenen la vida gaire seriosament, i la mort encara menys». I explica moltes fantasmades, és clar. «Per defecte professional», es justifica. ¿Que què clavaria a Mr Boo un ensurt de mort? «Les aspiradores. I els seus amos».
En resum: molta tela.
