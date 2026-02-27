Prevista del 2 al 4 de març
Ferrocarrils anuncia la desconvocatòria de la vaga de maquinistes i reforçarà el servei durant el Mobile World Congress
El dispositiu de FGC permetrà arribar a les 8.000 persones transportades per hora durant els dies del congrés
Ferrocarrils expressa la seva «sorpresa» per la convocatòria de cinc dies de vaga de Semaf a partir de dimarts vinent per motius de seguretat
Glòria Ayuso
Ferrocarrils de la Generalitat ha anunciat la desconvocatòria de la vaga de maquinistes del sindicat Semaf que estava prevista del 2 al 4 de març, coincidint amb el Mobile World Congress.
D’aquesta manera, Ferrocarrils oferirà aquells dies el servei habitual en la línia Barcelona-Vallès, i podrà així mateix reforçar la línia Llobregat-Anoia, com fa cada any coincidint amb la celebració del congrés, dates en les quals els usuaris de la línia fins a l’estació Europa-Fira augmenten entorn d’un 17%.
Reforç fins a la Fira
Després de l’acord amb el sindicat Semaf serà possible que «la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils, que connecta en sis minuts les estacions de Pl. Espanya i Europa-Fira, es convertirà en una de les vies més directes per accedir al recinte firal», destaca l’operadora ferroviària.
El reforç dissenyat per FGC consistirà principalment en un increment de les circulacions de trens en la línia L-8 (pl. Espanya – Molí Nou Ciutat Cooperativa) en 30 circulacions diàries. També duplicarà la capacitat dels combois de tres a sis cotxes, a més de reforçar l’atenció al client.
8.000 persones per hora
«Aquest dispositiu està enfocat a donar el millor servei possible i facilitar la mobilitat de congressistes i clients habituals de la línia Llobregat-Anoia, dissenyat per mantenir la màxima capacitat als trens amb 8.000 persones per hora», indica FGC.
A més, Ferrocarrils ha establert diferents plans de contingència a les estacions, coordinats amb els Mossos d’Esquadra, GSMA i Fira de Barcelona. Aquests plans contemplen els diferents escenaris i actuacions necessàries per fer front a les diverses incidències de mobilitat i seguretat que puguin sorgir. En aquest sentit, el dispositiu a les estacions comptarà amb equips mixtos de personal propi de FGC, dirigint les operacions, i efectius d’atenció als congressistes, dependents de la mateixa organització de la GSMA.
