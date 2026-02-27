Després de quatre dies de reunions
La negociació entre docents i Educació s’encalla en la qüestió salarial: la vaga de març segueix vigent
Els sindicats Professors de Secundària i CGT no han acudit aquest divendres a l’última taula convocada per la conselleria al considerar que els falten al respecte
Més de 50 escoles catalanes amenacen de deixar de fer colònies el curs 2026-2027 si no hi ha millores laborals
Helena López
El sindicat Professors de Secundària anunciava a primera hora del matí d’aquest divendres que no assistiria a l’última reunió de la setmana de la taula sectorial d’Educació davant el que considera una «falta de respecte» de la Generalitat, que als seus ulls està «dilatant» les negociacions per a la millora de les condicions laborals dels docents. Després de les tres primeres jornades de negociació el sindicat veu «la clara mala fe» per part de la conselleria i ha decidit no acudir a la taula sectorial «a perdre el temps». Tampoc ho ha fet el sindicat CGT.
Sí que han acudit a la taula el sindicat USTEC, el principal al sector, CCOO i UGT, que valoren «certs avenços», tot i que coincideixen que l’increment salarial continua sent el principal punt de fricció a les taules de negociació. El Departament ha plantejat un increment del 25% en el complement específic salarial (el que decideixen les comunitats autònomes), proposta que els sindicats continuen considerant insuficient, per la qual cosa continua vigent la setmana de vagues per territoris previstes del 16 al 20 de març.
Limitació de places perfilades
El sindicat UGT assenyala com un dels assoliments principals de la negociació la limitació de les places docents «perfilades» (aquelles que es cobreixen mitjançant entrevista i no per mèrits directes). La conselleria, apunten, ha acceptat un límit del 3%.
Segons la proposta posada sobre la taula per la conselleria per acostar posicions amb els sindicats, de cara al curs 2027-28, només es mantindran quatre perfils específics: Lingüístic en llengua estrangera, Gestió de Projectes, Lectura i biblioteca escolar, i Immersió lingüística. A més, els sindicats participaran com a observadors en les entrevistesde selecció, una mesura proposada pels sindicats per reduir l’arbitrarietat i garantir que l’accés a la funció pública es basi en el mèrit.
Aquesta qüestió era una demanda sindical que xoca de cara amb una reivindicació de les direccions, també organitzades, els que defensen la necessitat d’aquestes figures que impulsen projectes educatius singulars.
Revisió del decret de la inclusiva
El Departament s’ha compromès també a la taula de negociació amb els sindicats a revisar la dotació de recursos per a l’escola inclusiva, després dels sous i les ràtios, la reivindicació més repetida en la vaga de l’11 de febrer passat. Es revisarà el model d’acollida d’alumnat nouvingut, amb la intenció d’establir una ràtio màxima de 18 alumnes per aula d’acollida.
Segons explique els sindicats presents a la taula, la conselleria s’ha compromès també a revisar i actualitzar el decret 150/2017 d’inclusió per adaptar-lo a les necessitats actuals de les aules i s’analitzaran les necessitats educatives centre per centre per «invertir el pressupost de forma eficient segons la realitat de cada comunitat».
