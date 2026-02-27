El Papa participarà en una missa a la Sagrada Família
Lleó XIV intervindrà el 8 de juny al Congrés dels Diputats durant la visita a Espanya. Serà el primer discurs d’un pontífex a l’hemicicle.
Jordi Ribalaygue
L’anunci oficial de la visita del Papa a Espanya i, en particular, també a Barcelona al juny no ha agafat per sorpresa l’Església catalana. En una breu compareixença sense preguntes, l’Arquebisbat de Barcelona va celebrar ahir el pròxim viatge de Lleó XIV i va revelar que treballa en els preparatius des del novembre. A falta que el Vaticà confirmi l’agenda d’actes del Pontífex, ahir al matí es va anticipar que el nucli de la visita papal a la capital de Catalunya ja serà la benedicció de l’acabada de culminar Torre de Jesús, coincidint amb el centenari de la mort d’Antoni Gaudí el 10 de juny. A l’espera ara que la Santa Seu validi els actes programats pel comitè organitzador que reuneix l’arquebisbat i la junta constructora del temple, es preveu que Lleó XIV participi a les 10.00 del matí del dia de l’efemèride en una ofrena floral a la tomba de l’arquitecte, enterrat a la cripta de la Sagrada Família, i en una missa solemne que s’oficiarà a la tarda de la mateixa jornada a la basílica.
Al mateix temps, el director de la junta constructora de la Sagrada Família, Esteve Camps, va afirmar que les bastides que recobreixen la Torre de Jesús es començaran a treure la setmana que ve, una vegada que ja ha sigut coronada amb la gran creu que es va rematar la setmana passada. Va indicar que no es retiraran per complet, sinó fins a la base que sosté la grua, "que no es desmuntarà fins passat l’estiu", va concretar. A part, l’ascensor per visitar la torre més alta de la Sagrada Família i, al seu torn, la més alta entre tots els temples cristians no serà accessible per al públic fins al 2027.
Camps va declarar que la junta es mostra molt complaguda perquè Lleó XIV acudeixi a la Sagrada Família. Va recordar que el viatge de Benet XVI fa 15 anys per consagrar-la com a basílica va suposar que l’afluència de visitants al temple s’incrementés un 38%, amb la qual cosa va augurar que ara pot tornar a créixer. "Ho rebem amb satisfacció, però ens portarà problemes per l’explotació logística de la mateixa basílica", va advertir el director de la junta constructora.
Per la seva banda, el bisbe auxiliar de Barcelona, David Abadías, va explicar que encara no s’han precisat els dies exactes en què Lleó XIV es desplaçarà a Barcelona, "però el 10 de juny és un dia que cobra especial força", va admetre. El religiós va assenyalar que, a més, falten encara per corroborar "les celebracions concretes amb el Sant Pare".
Celebració conjunta
El Papa ha sol·licitat visitar el Congrés durant la seva pròxima visita a Espanya entre el 6 i el 12 de juny. En concret, segons fonts parlamentàries, el Pontífex voldria assistir a una celebració conjunta de les dues cambres, la qual cosa encaixaria per la seva condició com a cap d’Estat. La sol·licitud es va fer a través de la Conferència Episcopal ahir mateix i fonts de la Cambra ja van avançar la seva resposta afirmativa.
Es tracta del primer cop que un papa es dirigirà als parlamentaris espanyols pronunciant un discurs en una sessió solemne. La data que s’estudia és el 8 de juny. El protocol serà el reservat per a les visites de caps d’Estat, amb un altre discurs de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, i la firma al llibre d’honor.
Per fi l’oficina de premsa de la Santa Seu va confirmar el mateix dimecres que Lleó XIV farà una visita d’una setmana, del 6 al 12 de juny vinent, que a més de Barcelona i Madrid inclourà una parada a les Canàries. Una delegació de la Santa Seu viatjarà la setmana vinent a aquests tres punts de la geografia espanyola per continuar amb els preparatius del viatge. Uns treballs en els quals ja estan avançant des de la Conferència Episcopal espanyola.
