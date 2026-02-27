Govern
Pressupostos de la Generalitat 2026: Interior projecta gairebé 2.000 noves places de Mossos, bombers i agents rurals
A més, s’han destinat partides elevades a la renovació de vehicles i millores en comissaries
Germán González
El pressupost del Departament d’Interior i Seguretat Pública ascendeix a 2.352 milions d’euros segons els comptes presentats pel Govern aquest divendres, fet que significa 603 milions més que el 2023 i un increment del 35%.
La principal novetat d’aquest augment és el reforç dels serveis públics amb la convocatòria de 1.587 noves places dels Mossos d’Esquadra, 300 noves de Bombers de la Generalitat de Catalunya i 100 d’Agents Rurals. D’aquesta manera, les places dels cossos de seguretat i emergències creixerien en 6.253 respecte al 2023.
La intenció d’Interior és adequar la plantilla dels Mossos a les necessitats actuals i emergents en matèria de seguretat i emergències, així com els equipaments policials i els uniformes dels agents per modernitzar-ne la imatge. També es vol incorporar nous bombers funcionaris i voluntaris per potenciar la seva capacitat operativa i afrontar els efectes del canvi climàtic. A més, es millorarà el parc mòbil, el vestuari i les infraestructures necessàries d’acord amb el que estableix el Pla Bombers 2030. Actualment hi ha 20.893 agents dels Mossos i 5.128 bombers (3.209 funcionaris i 1.919 voluntaris).
Juntament amb l’increment de personal també es volen millorar les eines dels cossos de seguretat i emergències. Per això, s’han previst 39 milions per a la renovació i ampliació de 487 vehicles per als Mossos, 106 vehicles i 5 de pesants per als Bombers i 245 per als Rurals.
A més, s’inclouen 17 milions per a obres en comissaries, com la nova de Mollerussa (7 milions), la rehabilitació integral de la de Sant Martí de Barcelona i altres 10 infraestructures policials.
Pel que fa als parcs de Bombers, es preveu la finalització dels parcs de Terrassa i Tarragona, executar les obres a la seu regional de Sant Fruitós de Bages i nous parcs de voluntaris a Serós i Gelida (18 milions en total). També es compraran 7.000 armilles antibales i fundes interiors per als Mossos, i 5.366 EPI per als Bombers (14 milions).
Els comptes inclouen 1.634 milions per a seguretat ciutadana, 387 per a prevenció, extinció d’incendis i salvaments i 91 per a trànsit i seguretat viària. També hi haurà partides per a equipaments de Protecció Civil. A més, es vol invertir en instal·lacions de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya per garantir la millora en l’aprenentatge, així com fomentar la cooperació amb ajuntaments per promoure la mobilitat segura i reforçar les ajudes en protecció civil.
Gairebé 40 milions en presons
El projecte de pressupostos del Departament de Justícia presentat és de 1.392 milions d’euros, un 22% més que el 2023, fet que suposa un augment de 254 milions. Bona part es destinen als 92,7 milions d’euros per a justícia gratuïta, que inclou l’actualització dels imports dels mòduls així com la creació de nous serveis del torn d’ofici.
També estan previstos 39 milions per a inversions en presons i 21 per a edificis judicials. El projecte inclou 91 noves unitats judicials i 175 noves dotacions de personal de l’administració de justícia.
En el capítol d’inversions en centres penitenciaris (39 milions el 2026) s’inclouen partides per a les obres del centre obert a la Zona Franca, la redacció del projecte del centre de dones a la Zona Franca i l’execució d’obres de reforma a la presó de Ponent.
També hi ha 21 milions per a inversions en edificis judicials, que inclouen l’inici de les obres del Fòrum de la Justícia a Tarragona, la primera fase de les obres de l’Audiència de Barcelona, el nou edifici judicial a Martorell i l’execució d’obres de millora als jutjats de Sabadell, Tortosa i Cervera. A més, estan previstos 11,5 milions per als programes Barnahus, que atenen menors que han patit abusos sexuals.
Justícia inclou 85 milions d’euros per al Col·legi d’Advocats i Procuradors de Catalunya; 2,3 per al Servei d’Intervenció i Orientació a la Víctima del Delicte i Justícia Restaurativa; 1 milió per a subvencions per assistència religiosa als hospitals, i 1,5 per a beques per a opositors del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.
També hi haurà inversions en la finalització del Pla de Fosses i en la implantació dels mòduls informàtics del nou sistema de gestió processal e-justicia.cat.
