"Resem perquè torni a Badalona"

El papa Lleó XIV. | CECILIA FABIANO / LAPRESSE

Quan l’actual papa Lleó XIV va visitar la ciutat de Badalona (en dues ocasions, la segona el 2017), molta poca gent s’imaginava que uns anys més tard seria elegit com el màxim representant de l’Església catòlica. Concretament, Robert Francis Prevost es va desplaçar al badaloní barri de Sant Roc, un dels que presenta una renda per càpita més baixa a Catalunya, i va visitar la parròquia del barri, gestionada pels agustins.

El prior local de l’ordre de Sant Agustí a Barcelona, el pare Denis, va coincidir amb ell en aquelles visites, que recorda de bon grat: "Hem rebut la notícia del seu pròxim viatge a Barcelona amb molta alegria i amb molta expectació", va explicar a EL PERIÓDICO. "La comunitat també se n’ha alegrat molt, ¡és un dels nostres!", recorda el religiós, amb referència al fet que Prevost pertany a l’ordre dels agustins.

El pare Denis va assegurar: "El Papa coneix la nostra realitat, i li va semblar molt positiu com treballem". "Tant de bo vingui a Badalona, continuem resant perquè vingui", va afegir. Gerardo Santos

