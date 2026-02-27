El Friqui Valley de Barcelona
En diuen Triangle Friqui, encara que fa anys que va superar els seus tres costats. En un parell d'illes es concentren 23 negocis de còmics, marxandatge japonès i jocs de rol
Ana Sánchez
Aquí es veuen coses que no es creuria ni el replicant de 'Blade runner'. Tant t’emportes un àlien en un pot com una espasa matadracs al cinyell, o un penjoll ouija, qui sap, potser un grapat de dents de vampir. Harry Potter se n’aniria amb la Visa tremolant. ¿Un llamp? És clar. El dependent et recomanarà amb paciència d’alquimista quin és el llamp que més et convé. ¿Dits de bruixa? A mà dreta, just al costat del taulell. Aquí ningú posarà els ulls en blanc més que per transformar-se en zombi. Això és el Triangle Friqui.
.
Passeig de Sant Joan, ronda de Sant Pere i carrer Ali Bei. Aquest era el triangle original amb l’Arc de Triomf de fons. Vindria a ser el Desembarcament del Rei del món friqui: tots es moren per venir. En una volta a l’illa,es concentren llibreries de ciència-ficció, de còmics, videojocs, marxandatge japonès, jocs de rol. Ja està agafant dimensions de Friqui Valley. Qualsevol diria que està creixent en la mateixa proporció que maten protagonistes a Joc de trons. Fa vuit anys no arribaven a 10 botigues. En fa dos, ja eren 15. Avui són 23, segons el nou mapa oficial actualitzat per Gigamesh, un dels negocis veterans de la zona, tòtem de la literatura de ciència-ficció.
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS FRIQUIS
«Les coses friquis estan condemnades a prosperar», va predir fa dos anys Alejo Cuervo, el propietari de Gigamesh. «Cada dia és menys subcultura», li dóna la raó avui Alberto Granda, responsable de comunicació de la llibreria/editorial. Les «coses friquis» han passat a registrar xifres mainstream (es diu RR Martin). Traduït al Triangle Friqui: «Cada vegada arriben més negocis», apunta. Comparant els dos mapes que ha elaborat Gigamesh, en els dos últims anys han tancat tres comerços i 12 han obert. «Ens respectem els uns als altres. El que seria bonic és que ens constituíssim en una associació de comerciants friquis», somriu.
Aquí segueix el comerç més veterà del Triangle: Norma Cómics va obrir el 1983. Ara és referent europeu i té accés a un bar restaurant: Glups. També suma 30 anys Gigamesh. «Vici i subcultura», s’autosubtitula. Ha aconseguit que Barcelona sigui seu de l’Eurocon, la convenció europea de ciència-ficció. Tres aparadors mítics més són els de Freaks. Fa 18 anys que van obrir els seus tres locals underground: cine, còmic, llibres. La seva política: «Si ho té El Corte Inglés, no ho tenim», diu de memòria al darrere del taulell Enrique Torres. Fins i tot venen dits de bruixa. I encara ha obert un quart negoci d’anime i manga: Chunichi Comics.
També es pot triar entre quatre comerços per practicar jocs de taula i rol: un de nou (4 dados), Ingenio (fan tornejos de Magic), Goblin Trader (miniatures) i el veterà Kaburi (fa 16 anys que existeix), que inclou bar i ludoteca. «El joc de taula té bona salut», assegura Madrona rere el taulell. «En surten de nous cada dia». ¿Que qui ve a jugar? «És gent molt normal: professors d’universitat, psicòlegs…».
Hi ha un microcinema (Ciclic), dos escape rooms (Claustrophobia i Lostroom), i s’han multiplicat els bars temàtics (Len’s Comic Café, Glups i Penta Q se sumen a Firefly). També les botigues de videojocs (Cex i Play 2 Cash s’han unit a Play). El marxandatge, sobretot japonès, és interminable: Otamashi, La Vila del Pingüí, Fantasy, Momo Store BCN. Madame Chocolat es manté com a referent de la moda nipona. Encara que també et pot servir si necessites un penjoll ouija i accessoris retrofuturistes a l’estil Mad Max. «Ser friqui –ja advertien als inicis del Triangle– no és un vici barat». Encara que aquí al pagar, almenys, ningú discutirà que la Força t’acompanya.
