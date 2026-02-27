Una xarxa de teràpies contra el càncer
Susana Rives, la primera metgessa d’Espanya que va administrar aquest tractament fa 10 anys, encapçala un ambiciós projecte per formar des de Barcelona centres d’altres països en la producció de teràpies cel·lulars.
Beatriz Pérez
La doctora Susana Rives, hematooncòloga pediàtrica de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, va ser el 2016 la primera metge d’Espanya a administrar una immunoteràpia CAR-T. Aquell primer pacient tractat tenia 7 anys i patia una leucèmia limfoblàstica aguda. Per utilitzar aquesta teràpia tan innovadora –que consisteix a modificar genèticament la sang del pacient perquè els glòbuls blancs, els limfòcits T, ataquin les cèl·lules canceroses–, la doctora Rives va passar un mes a Filadèlfia formant-se per aplicar-la després a nens.
Una dècada després, aquell primer pacient ja és un adolescent. També una dècada després, Rives –una de les millors cent metgesses d’Espanya, segons assenyala la llista Forbes– és la doctora que liderarà el projecte internacional AriChall, que pivotarà sobre tres eixos. El primer, impulsar un assaig clínic d’una CAR-T "acadèmica" (això és, d’origen públic, sense ànim de lucre i fabricada en hospitals) per als nens amb leucèmia limfoblàstica aguda en primera recaiguda. A Espanya ja hi ha una CAR-T per a nens amb leucèmia limfoblàstica aguda, però és en segona recaiguda i prové de la indústria farmacèutica.
El segon eix, que el tractament sigui aprovat finalment per part de l’Agència Europea de Medicaments (EMA). I el tercer, formar des de Sant Joan de Déu –de la mà de l’ Hospital Clínic– centres sanitaris d’Itàlia, França, Bèlgica i els Països Baixos perquè també fabriquin les seves teràpies CAR-T. Aquest últim eix és la gran meta del projecte: crear una xarxa pública europea d’hospitals que col·laborin i produeixin teràpies avançades tant per al càncer infantil com per a l’adult. Per a Rives això contribueix a "democratitzar" l’accés a les teràpies CAR-T.
¿Per què? Perquè, si bé la leucèmia limfoblàstica aguda és un càncer altament curable en la majoria de nens, el pronòstic empitjora significativament quan hi ha una recaiguda. A aquest petit grup de pacients anirà dirigida aquesta teràpia CAR-T. La producció local suposa una considerable reducció de costos –90.000 euros per pacient davant els 320.000 de la indústria farmacèutica– i de temps.
Una "malaltia rara"
"A Sant Joan de Déu hi tenim la nostra Plataforma de Teràpies Avançades, que ens permet fabricar CAR-T en menys temps", explica aquesta hematòloga. Així els tractaments arriben al pacient. I, a més, Rives assenyala un altre avantatge de les CAR-T acadèmiques davant les comercials. És potser la que a ella li importa més: "La indústria inverteix més en les malalties que els proporcionen un retorn econòmic. El càncer infantil és una malaltia rara. Sovint la pediatria i els tumors rars queden fora dels assajos clínics perquè són tractaments molt cars per a molt pocs pacients".
Fins ara, els principals beneficiaris de les teràpies CAR-T han sigut els adults. Metgesses com Susana Rives, d’un perfil mediàtic més aviat baix però amb un alt prestigi, treballen dia a dia per acostar aquests costosíssims tractaments als nens. Aquesta doctora destaca que Sant Joan de Déu, a més, preveu desenvolupar altres assajos per aplicar les CAR-T en tumors sòlids, com el sarcoma d’Ewing i el glioma difús intrínsec de tronc (DIPG). L’assaig per a aquest últim, liderat pel doctor Andrés Morales, començarà aquest març.
Aquesta teràpia CAR-T acadèmica que Sant Joan de Déu preveu crear s’anomena CAR-T ARI-0001. És el mateix nom que té la teràpia CAR-T per a adults desenvolupada a l’Hospital Clínic per un equip multidisciplinari liderat per l’immunòleg Manel Juan i l’hematòleg Julio Delgado. Gràcies a AriChall, aquesta teràpia farà ara el salt del món dels nens. L’assaig clínic AriChall s’emmarca en la convocatòria Attract 2025, impulsada per sis organitzacions benèfiques europees, entre elles l’Associació Espanyola Contra el Càncer. L’estudi també és finançat a Espanya per la Fundació Bosch Aymerich amb 200.000 euros.
