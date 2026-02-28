Ple Municipal
Barcelona rebutja reclamar al Govern la prohibició del burca
El PP es queda sol amb Vox al demanar que l’Ajuntament insti l’Executiu central a vetar el vel integral. Junts es desmarca i el PSC acusa els populars d’estigmatitzar amb una peça minoritària.
Jordi Ribalaygue
L’Ajuntament de Barcelona va rebutjar en el ple d’ahir una proposició del PP que instava a reclamar al Govern d’Espanya que prohibeixi l’ús del vel integral, com ara el burca, i el sancioni. Els populars només van aconseguir el suport de Vox; en canvi, el PSC, Junts, Barcelona en Comú i ERC s’hi van oposar.
Mentre les formacions que van donar suport a la mesura van apel·lar a la llibertat de les dones i a qüestions de seguretat perquè el rostre resulti identificable en espais públics, els grups que es van pronunciar en contra van advertir que hi ha risc d’estigmatitzar les dones que porten vel. Al seu torn, van oposar que l’ús del burca és molt minoritari a Barcelona. ERC va parlar d’un centenar de casos. "És un debat artificial, islamòfob, no un problema real", va esgrimir la republicana Eva Baró. Els grups van afegir altres retrets als populars, als quals van acusar d’electoralisme i fer concessions a l’extrema dreta.
Al fracassar la proposició, com ja va passar al Congrés dies enrere, el líder municipal del PP, Daniel Sirera, es va adreçar a les regidores dels altres grups municipals per retreure’ls que no donin suport a la proposta per vetar el burca. "Literalment el que estan dient a les dones que el porten és que es fotin", va etzibar. "Ho fan perquè vostès no el porten, perquè, si l’haguessin de portar, el resultat de la votació seria un altre", va prosseguir. L’alcalde, Jaume Collboni, va intervenir per cridar l’atenció a Sirera i instar-lo a "cuidar el llenguatge".
La regidora Maria Eugènia Gay (PSC) va manifestar l’oposició del govern municipal al burca, que va catalogar com "una manifestació de masclisme". Tot seguit, va recriminar el PP per "simplificar la qüestió a prohibir una peça", que va dir que no servirà perquè Barcelona sigui "més igualitària ni més segura". En contraposició, va predicar "educació, inserció laboral i autonomia personal" per a les dones que es puguin veure obligades a vestir el vel integral. En tot cas, Gay va dir que el burca és "extraordinàriament minoritari" a la capital catalana i va negar que s’hagin detectat incidents de seguretat per l’ús del vel islàmic. "Cal evitar situacions que ampliïn l’estigmatització", va recalcar.
En canvi, Sirera va qualificar el burca i el nicab com "presons de tela", també com un "símbol del control sobre el cos de les dones". Al seu torn, va defensar que prohibir-lo "no és una mesura improvisada ni inconstitucional". "No és un debat religiós, és d’igualtat, i no va de respectar creences, sinó de respectar les dones –va postular–. No podem parlar d’igualtat real mentre tolerem unes pràctiques que neguen a les dones". Junts es va desmarcar de la petició dels populars i va recordar que votarà a favor de la proposició de llei que el partit ha presentat al Congrés per regular el vel integral.
Multireincidència
Al seu torn, el PSC, Junts i el PP van escenificar el suport a la reforma recent del Codi Penal per castigar la multireincidència delictiva. Collboni, Jordi Martí (Junts) i Sirera van comparèixer amb la degana del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, Cristina Vallejo, per manifestar una voluntat conjunta de reduir la sensació d’inseguretat i que s’apliqui la norma amb celeritat. Proposicions al respecte de Junts i el PSC es van aprovar amb el suport del PP i Vox. BComú i ERC es va abstenir.
A banda, el govern municipal va rebutjar un prec que Junts va presentar per canviar el nom del carrer de Ferran pel de Joan Fiveller, que va ser conseller en cap de Barcelona en el segle XV. "El nom de Ferran forma part de la memòria popular, com ara els carrers de la Princesa o de Pelai", va comparar Collboni.
