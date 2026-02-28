Tradició
BCN, Kyoto i Florència busquen salvar els seus mercats històrics del turisme
La Boqueria, Nishiki i San Lorenzo sol·liciten a la Unesco el reconeixement de patrimoni immaterial de la humanitat per poder preservar el seu caràcter.
Gisela Macedo
La massificació turística i la pèrdua d’identitat local no són un problema exclusiu de Barcelona. Ahir, la capital catalana, Florència (Itàlia) i Kyoto (Japó) es van unir per protegir una part essencial de les seves ciutats: els mercats històrics. Els responsables de la Boqueria, del mercat central de San Lorenzo a Florència i del mercat de Nishiki van sol·licitar formalment, a la seu de les Nacions Unides a París, ser reconeguts com a patrimoni immaterial de la humanitat, de cara a preservar el seu caràcter i garantir la seva continuïtat.
Aquests tres mercats comparteixen un enemic: acostumen a estar plens de turistes i corren el risc que els comerços ofereixin més productes per a visitants que per als veïns, i es converteixin en un parc temàtic sense ànima. Per lluitar contra això, han impulsat una iniciativa mundial destinada a protegir el valor immaterial dels mercats històrics, a la qual esperen que se sumin més establiments d’altres països.
Els responsables dels tres mercats –Jordi Mas, president de la Boqueria; Akira Shimizu, president del mercat central de Kyoto, i Massimo Manetti, president del Consorci Storico Mercato Centrale de Florència– van ser rebuts per la secretària del Patrimoni Immaterial de la Unesco, Fumiko Ohinata, en una reunió que representa l’últim pas abans que l’organització prengui la seva decisió, un procés que podria durar un parell d’anys.
"No estem parlant de protegir únicament l’edifici. Volem assegurar la preservació dels mercats com a llocs històrics", va asseverar Mas, que va acudir a París junt amb la comissionada de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Barcelona, Nadia Quevedo. La delegació es va reunir amb l’ambaixador d’Espanya a la Unesco, Miquel Iceta.
De generació en generació
La intenció és que la Boqueria conservi les seves parades "de tota la vida" i que aquest espai continuï complint la seva funció social per als veïns. Per la seva banda, Manetti va remarcar que, "malgrat les diferències geogràfiques i culturals, el desafiament és el mateix: defensar la història i la tradició que es transmeten de generació en generació". En aquest sentit, l’italià va insistir que "protegir-los de la despersonalització i la pèrdua d’autenticitat significa protegir la història viva de les nostres ciutats".
