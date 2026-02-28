Sanitat
Catalunya detecta un cas humà de grip porcina a Lleida
La hipòtesi de Salut és que es degui a una contaminació ambiental, perquè el pacient no ha tingut contacte amb animals ni ha presentat símptomes de la malaltia.
Aquest cas no té cap relació amb el brot actual que afecta els ungulats
Beatriz Pérez
El Departament de Salut va informar ahir de la detecció d’un cas humà de grip porcina A (H1N1) a Lleida. Salut ha comunicat el cas a l’Organització Mundial de la Salut (OMS). L’avís a l’OMS es deu al fet que hi ha un reglament internacional que obliga les autoritats sanitàries a haver de declarar qualsevol cas d’aquesta grip en humans. Aquest cas no té cap relació amb la pesta porcina que afecta senglars.
Com va explicar Salut en un comunicat, el departament ha obert una "investigació completa" sobre el cas, notificat l’11 de febrer. El pacient és una persona amb malalties cròniques, de 83 anys, que havia acudit a l’hospital el 30 de gener per visitar-se per altres patologies i que no tenia símptomes gripals. "L’avaluació del risc per a la població es considera molt baixa", va assegurar la conselleria.
Es desconeix de moment la font de contagi. "És un cas inhabitual perquè no ha tingut contacte amb animals", va assenyalar el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz. Segons el seu parer, es tracta d’un cas esporàdic, perquè van comprovar que no va afectar la salut de la persona en qüestió ni la del seu entorn, de manera que no comporta un risc de salut pública. "Ni a la zona hem vist virus circulant, ni la persona ha tingut símptomes ni tampoc la gent del seu entorn", va assegurar Mendioroz.
El cas es va comunicar al Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES) i a l’OMS el 13 de febrer. Com que el pacient va assegurar que no tenia contactes amb animals ni presentava símptomes de la malaltia, Mendioroz creu que la principal hipòtesi és que el cas es degui a una contaminació ambiental: que el pacient tingués al cos restes del virus –sense que arribessin a infectar-lo– o que en el procés de presa de les mostres per a les proves s’introduís el virus.
Quart cas a Espanya
"No és el primer cop que es registra un cas així a Espanya; de fet, cada cert temps es notifiquen casos esporàdics, igual com passa a altres països del nostre entorn. Generalment, estan associats a un contacte estret amb porcins", van assenyalar fonts del Ministeri de Sanitat, que van insistir a dir que els casos "esporàdics" no han de provocar "alarma".
Aquest és el quart cas d’aquesta malaltia notificat a Espanya des del 2009, segons va explicar el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, que va assegurar que la persona afectada està "perfectament". L’últim cas d’Espanya es va detectar a Catalunya el 2024. Fernández va deixar clar que aquest cas no té res a veure amb la pesta porcina africana, ja que es tracta d’un altre virus. "La pesta porcina és per un altre virus que no afecta humans", va assenyalar a aquest diari l’epidemiòleg Joan Caylà. "Sembla que no ha provocat més casos, però sí que podria provocar un brot i fins i tot una altra pandèmia. Però diria que seria alarmant només si apareixen més casos", va afegir Caylà.
