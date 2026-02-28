Mobilitat
Desconvocada la vaga prevista a Ferrocarrils per als dies del Mobile
La companyia reforçarà el servei per arribar al transport de 8.000 persones per hora durant el congrés, jornades en què l’afluència creix un 17% en la línia Llobregat-Anoia.
Glòria Ayuso
Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) va anunciar ahir la desconvocatòria de la vaga de maquinistes del sindicat Semaf que estava prevista del 2 al 4 de març, coincidint amb el Mobile World Congress. D’aquesta manera, Ferrocarrils podrà reforçar la línia Llobregat-Anoia, com fa cada any durant la celebració del congrés, dates en les quals els usuaris de la línia fins a l’estació Europa-Fira augmenten al voltant d’un 17%. A més, a la línia Barcelona-Vallès oferirà el servei habitual, i s’anul·len els serveis mínims que la Generalitat havia decretat per als tres nous dies de protesta que havien convocat els maquinistes.
Després de l’acord amb el sindicat Semaf, "la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils, que connecta en sis minuts les estacions de Plaça Espanya i Europa-Fira, es convertirà en una de les vies més directes per accedir al recinte firal", destaca l’operadora ferroviària.
El reforç dissenyat per FGC consistirà principalment en un increment de les circulacions de trens en l’L8 entre Plaça Espanya i Molí Nou, en 30 circulacions diàries. També duplicarà la capacitat dels combois, de tres a sis cotxes, a més de reforçar l’atenció al client.
Plans de contingència
Amb aquest dispositiu, la capacitat dels trens serà de 8.000 persones per hora, indica FGC. A més, Ferrocarrils ha establert plans de contingència a les estacions, coordinats amb els Mossos d’Esquadra i Fira de Barcelona. Aquests plans preveuen diferents escenaris i actuacions necessàries per fer front a incidències de mobilitat i seguretat. El dispositiu a les estacions comptarà amb personal propi de FGC i efectius d’atenció als congressistes, dependents de l’organització del congrés.Amb aquest dispositiu la capacitat dels trens serà de 8.000 persones per hora, indica FGC. A més, Ferrocarrils ha establert diferents plans de contingència a les estacions, coordinats amb els Mossos d’Esquadra, l’organització del saló i Fira de Barcelona. Aquests plans contemplen els diferents escenaris i actuacions necessàries per fer front a les diverses incidències de mobilitat i seguretat que puguin sorgir. En aquest sentit, el dispositiu a les estacions comptarà amb equips mixtos de personal propi de FGC, dirigint les operacions, i efectius d’atenció als congressistes, dependents de la mateixa organització del congrés.
La vaga que sí que es va portar a terme dilluns i dimarts passat va provocar aglomeracions en hora punta en les dues línies de FGC, especialment en la que comunica Barcelona amb el Vallès, utilitzada pels estudiants de la Universitat Autònoma (UAB). Per a la setmana vinent, el Semaf havia convocat aturades els dies 2, 3 i 4, cosa que podria haver agreujat els problemes en la línia Llobregat-Anoia per l’afluència de més de 100.000 congressistes al MWC.La vaga ha provocat dilluns i dimarts d’aquesta setmana aglomeracions en hora punta en les dues línies de FGC, sobretot en la que comunica Barcelona amb el Vallès, molt utilitzada pels estudiants que acudeixen a la Universitat Autònoma (UAB). Per a la setmana vinent, el Semaf havia convocat les aturades en demanda de "més seguretat" justament els dies 2, 3 i 4, de manera que els problemes podien ser encara més grans en la línia Llobregat-Anoia per la gran afluència de congressistes al MWC, que superen els 100.000.
