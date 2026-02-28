Els alumnes es posen al capdavant
El Consorci d’Educació encarrega a l’Institut de Tècniques Audiovisuals i de l’Espectacle de Barcelona (ITAEB) la cerimònia anual. Els alumnes de La Massana crearan l’obsequi que s’entregarà als assistents i l’Institut de Gastronomia elaborarà el càtering
Helena López
Dir que els alumnes d’FP són els responsables de tots els detalls de la gala és, en l’argot dels joves, "literal". Els nois es responsabilitzen des de la producció i realització de la cerimònia –a càrrec d’estudiants de segon del Cicle Formatiu de Grau Superior de Producció Audiovisual en l’Institut de Tècniques Audiovisuals i de l’Espectacle de Barcelona (ITAEB)– fins al disseny i la creació dels obsequis que rebran els assistents, elaborats pels nois del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Arts Aplicades al Mur a La Massana, i el càtering, que portarà la firma de l’Institut de Gastronomia de Barcelona.
El client és el Consorci d’Educació de Barcelona, i la gala és l’acte anual d’homenatge als professionals jubilats (mestres, professors i la resta d’empleats de l’escola barcelonina), que se celebrarà al Casino l’Aliança de Poblenou.
La Camila, l’Emma i el Carlos, d’entre 19 i 20 anys, estudien segon de Producció Audiovisual a l’ITAEB, però dijous eren a La Massana, preparant el com-s’ha-fet de la gala. Han vingut a gravar uns vídeos del procés de creació de l’obsequi que s’entregarà als jubilats.
Tanit Plana és la motivada professora del Carlos, l’Emma i la Camila. Ferma defensora de la pedagogia activa i convençudíssima que l’aprenentatge és molt més profund quan és significatiu i de la importància d’assumir responsabilitats i trobar-se en una situació real, va plantejar a l’institut què podien fer que fos "real". En paral·lel, el Consorci havia proposat a l’ITAEB participar en l’organització de la cerimònia dels jubilats, i Plana ho va tenir clar des del primer moment: "¡La muntarem tota nosaltres!", va respondre.
Ho recorda agraïda –va passar fa dos anys; la gala de l’any passat ja la van muntar ells– tant a l’institut, que va confiar en ella, com al Consorci. "Aquesta confiança es nota molt: els nois ho agraeixen i ho donen tot", assenyala la professora, que amb un altre grup ultima una desfilada de moda en col·laboració amb el Razzmatazz (escenògrafs del Razzmatazz que també són professors tècnics de l’ITAEB s’encarreguen de l’escenografia).
Plana insisteix que tot el treball és dels alumnes. Primer, el client –el Consorci– va presentar un briefing del que necessitava i, a partir d’aquí, han anat treballant. "De cada reunió amb el client en fan una acta. Sempre els dic que quan estiguin treballant per a algun client recordaran moltes de les coses que passen ara aquí: pensaran com ho van fer per resoldre aquest conflicte o aquell altre", explica Plana, molt orgullosa de la implicació dels seus estudiants, que, a més dels vídeos del com-s’ha-fet, treballen en el càsting per buscar els presentadors de l’acte. De fet, ja tenen lligada una de les actuacions, a càrrec del Carlos, un dels estudiants, alumne de l’ITAEB de dia, mag de nit (Carlitos, en el món de la màgia).
