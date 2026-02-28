L’accés al mercat laboral
Els nous ‘hubs’ d’FP de BCN s’alien amb empreses de l’entorn
Centres com l’Institut Tecnològic de Barcelona (ITB) impulsen projectes innovadors per a companyies i entitats que acullen el seu alumnat en pràctiques. Busquen estrènyer llaços amb el teixit productiu i social.
L’Institut Gastronòmic preveu treballar amb el de l’Hospital del Mar FP Sanitària
També hi ha acords amb el Zoo de Barcelona, la Beckett, el TNC i Razzmatazz
Helena López
Més enllà de les pràctiques curriculars, els nous hubs especialitzats d’FP –l’aposta catalana (amb Barcelona al capdavant) en favor d’una formació professionalitzadora més enllà dels cicles tradicionals, amb un enfocament més centrat en la innovació, la col·laboració amb les empreses i la "resposta" a les necessitats del mercat laboral– estan establint llaços potents amb el teixit productiu i social. De fet, són moltíssimes les col·laboracions amb entitats de l’entorn.
Alberto Vila, director de l’Institut Tecnològic de Barcelona (ITB), explica que estan funcionant molt bé els projectes d’innovació. Es col·labora amb empreses amb molta experiència i ganes, però petites, que no tenen capacitat per dedicar hores i mans a uns projectes que, en canvi, sí que poden desenvolupar els alumnes en pràctiques de l’ITB. Un dels últims es diu IAIA i es tracta d’un assistent per a persones en exclusió de digitalització. Una mena d’open Alexa per a gent gran. "Un assistent que funciona amb la veu perquè una persona gran pugui dir: ‘Demana’m cita per al metge’". Ho han fet amb SeniorDomo, empresa ubicada a Nou Barris, com l’ITB, que coneix molt bé el sector i els acompanya.
Per al disseny d’aquesta IAIA –un evident joc de paraules entre IA i iaia, el públic a qui va dirigit–, els alumnes de l’ITB compten amb el suport d’Estíbaliz Torralbo, una crac de la programació i de l’aplicació de la IA que treballa en una multinacional tecnològica. "La coneixem i, sempre que és possible, col·labora amb nosaltres", apunta Vila, per a qui també és important el potent paper de referent femení de Torralbo en un sector encara tan masculinitzat.
Aliances com la de l’ITB amb SeniorDomo suposen, assenyala Vila, un win-win. L’empresa acull els estudiants en pràctiques i aquests, durant aquest període de formació, desenvolupen aquest projecte d’innovació que l’empresa, sense l’ajuda dels estudiants, no estaria en condicions d’impulsar. Així, les pràctiques tenen un valor afegit per a tots dos.
Un altre exemple, també de l’ITB. Aquest any, en el qual Barcelona és la Capital Mundial de l’Arquitectura, el centre ha desenvolupat una aplicació per localitzar el patrimoni artístic de la ciutat per a l’associació d’arquitectes El Globus Vermell. En aquest cas han sigut dos alumnes del CFGS de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma i un estudiant de CFGS de Desenvolupament d’Aplicacions Web.
Aquests són dos dels casos més recents, però la llista és llarga, i les aliances, molt variades. Entre les menys imaginables destaca una col·laboració amb l’Associació de Dones del Món Rural, juntament amb les quals el centre ha tirat endavant el projecte TerraBit per impulsar smart granges en petites explotacions. Del projecte formen part dos estudiants del CFGS de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma i dos del CFGS de Ciberseguretat.
El cas de l’ITB no és aïllat. Aquest tipus d’aliances són el pa de cada dia en tota la xarxa de centres d’FP integrada de Catalunya. De la sanitat a la química i del disseny al comerç. Albert Castillo dirigeix l’Institut Gastronòmic de Barcelona, al Poblenou, des de setembre i avança que la llista de projectes impulsats en tan pocs mesos és de vertigen. Una de les col·laboracions que més l’il·lusiona és amb el casal d’avis del barri.
"L’institut és refugi contra la soledat no desitjada. Els avis venen aquí, prenen el cafè amb els nostres alumnes... Tenim previst editar un quadern per a Sant Jordi amb les receptes que vindran a cuinar les senyores del casal amb els nostres alumnes", apunta Castillo, que destaca que l’institut gestiona dos restaurants, una cafeteria i una botiga on venen plats preparats. Obren de dimecres a divendres, de 12 a 14 hores, i sempre tenen cua. No poden obrir més dies ni més hores, explica, perquè és una classe.
Castillo s’enorgulleix de tenir acords amb entitats que van des de Les Mercedes –petita iniciativa de serveis de missatgeria– fins a l’Associació de Fabricants i Distribuïdors (AECOC). "Acabem de realitzar dos projectes amb T-Systems, empresa que tenim a 10 minuts a peu de l’institut". Els alumnes dels programes de formació i inserció (PFI) –Castillo parla amb orgull de la possibilitat d’oferir aquesta via per a repescar nois que, d’una altra manera, abandonarien els estudis– van fer els entrepans per a l’Entrepà Solidari que organitza T-Systems. Els nois van fer els entrepans i els empleats de la multinacional els van pagar a cinc euros: els fons recaptats van ser entregats a la lluita contra el càncer infantil.
Ordinadors i voluntaris
Per la seva banda, T-Systems proporciona ordinadors i voluntaris de la seva empresa impartiran classes d’informàtica per a col·lectius que no tenen aquestes habilitats. L’Institut Gastronòmic també ultima un acord amb els estudiants de l’Institut Hospital del Mar FP Sanitària. "Que vinguin ells a fer-nos primers auxilis aquí i nosaltres cuinarem menús per a la gent gran", prossegueix el director.
Els llaços entre instituts d’FP són una cosa molt habitual. També col·laboren de manera habitual amb les moltes iniciatives que organitzen des de l’Institut de Tècniques Audiovisuals i de l’Espectacle de Barcelona (ITAEB), que al seu torn té convenis amb el TNC, l’Orfeó Martinenc, la Sala Beckett, Razzmatazz, Nau Ivanow, el Tantarantana i el Zoo de Barcelona.
