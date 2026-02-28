Pesta porcina
Només queden una desena de senglars a la zona zero de Collserola
Els Agents Rurals tenen l’encàrrec de deixar l’àrea crítica sense presència d’exemplars per crear una franja de seguretat i reduir al mínim la possibilitat d’extensió.
Com menys densitat hi ha, més complicat és tancar el setge sobre els exemplars
Guillem Costa
El brot de pesta porcina africana (PPA) a Catalunya entra en una fase decisiva després de setmanes de captures, controls i restriccions en l’entorn del focus. La Generalitat manté el perímetre de vigilància i les mesures a 16 municipis afectats totalment o parcialment, mentre ultima un pla per intensificar les captures de senglars als 20 quilòmetres al voltant del punt d’origen.
En aquest context, l’operatiu ha aconseguit un pas endavant a l’àrea més pròxima al focus. Segons la informació a què ha accedit EL PERIÓDICO, tot just queden una desena de senglars vius a la zona zero pròxima a Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), quan fa dos mesos se’n comptaven centenars. En concret, tots els animals detectats en aquest radi han sigut capturats i analitzats o bé localitzats morts i sotmesos igualment a control sanitari. Es tracta d’un avenç rellevant per a l’objectiu de tallar la circulació del virus, però també obre l’etapa més complexa de la intervenció. Els responsables del dispositiu, comandats pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el d’Interior i Seguretat, assumeixen que abatre aquesta desena d’exemplars serà més difícil que les captures massives fetes fins ara.
Com menys densitat hi ha, més es dispersen els individus, més canvien les rutines i més complicat resulta tancar el setge. És una paradoxa habitual en aquesta mena d’operatius: l’èxit inicial redueix el nombre d’animals, però obliga a una recerca molt més precisa per localitzar els últims. Per fer-ho, s’han intensificat els recomptes i la vigilància amb drons equipats amb visor nocturn i càmera tèrmica, que permeten detectar animals per la temperatura. Aquests vols es complementen amb captures sobre el terreny i amb el desplegament de gàbies trampa.
Densitat
El dispositiu, a més, ha reorientat la prioritat territorial. Després de constatar que alguns senglars positius es van desplaçar cap al Baix Llobregat, la densitat que preocupa ara es concentra a Collserola, el gran corredor verd que voreja Barcelona i on la presència d’aquests ungulats és elevada.
Els Agents Rurals tenen l’encàrrec de deixar sense presència de senglar l’àrea crítica per crear una franja de seguretat i reduir al mínim la possibilitat d’extensió del virus a noves zones. Fonts de la Generalitat coneixedores de l’operatiu asseguren que en aquest territori s’hi ha observat una densitat de senglars molt més elevada del que s’esperava. És a dir, de la que es tenia estudiada fins ara.
La fotografia actual combina un tancament quasi complet del focus inicial amb una pressió creixent en l’entorn metropolità, en què el control és més difícil per la barreja d’espais forestals, infraestructures i àrees urbanes. El Govern insisteix que l’objectiu és crear "zones blanques" i reduir al màxim la població de senglar en el radi més pròxim per tallar la transmissió.
- Un tribunal eximeix un pare de pagar la pensió als seus fills «ninis» de 20 anys que van deixar la feina perquè «no els omplia»
- Investiguen la mort violenta d'un home de 51 anys a Balsareny
- Un frau elèctric permet descobrir una granja de criptomonedes a Sant Vicenç de Castellet
- El Globus de Manresa tanca 45 anys d’una etapa i es prepara per obrir-ne una altra
- Una veïna de la colònia de Vilafruns de Balsareny, on s'ha trobat un home mort: 'Molts cotxes entraven i sortien de casa seva
- El convent de les caputxines té una cripta on descansen les monges que hi han viscut els últims 400 anys
- Un dels regidors de la CUP de Santpedor és denunciat pels fets del ple del 10 de febrer
- Aquest és el municipi més segur de Catalunya (d'entre els que tenen més de 20.000 habitants)