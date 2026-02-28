Ciència
El nou gerent del CNIO dimiteix per una acusació d’assetjament laboral
Els caps d’investigació del centre recolzen Bernabé, però la ministra Diana Morant es mostra partidària de la sortida del responsable per "conducta reprovable" cap a una subordinada.
Patricia Martín
Nova crisi en el Centre d’Investigacions Oncològiques (CNIO). El patronat de la institució d’investigació més gran contra el càncer a Espanya va anunciar ahir que el nou gerent, José Manuel Bernabé, va presentar la seva renúncia després de ser acusat d’assetjament laboral per l’exsecretària general del centre, Laura Muñoz.
Muñoz va ser cessada del seu càrrec juntament amb altres alts càrrecs del CNIO el novembre per la seva presumpta implicació en una suposada trama de corrupció que està investigant la fiscalia i que podria haver sostret a les arques del centre uns 20 milions d’euros. El líder de la trama és, presumptament, l’exgerent Juan Arroyo, a qui Bernabé va substituir el setembre amb l’encàrrec d’aixecar les catifes i donar llum sobre les presumptes corrupteles destapades per un extreballador de la institució. En la remodelació del centre també va caure la directora María Blasco, acusada d’abús de poder i assetjament laboral.
La denunciant va presentar una queixa davant l’àrea de Recursos Humans contra Bernabé l’11 de novembre, just un dia després que el patronat la cessés. Muñoz, segons fonts del centre, era una persona molt pròxima a l’exgerent, Juan Arroyo. En la seva denúncia relata el següent: "Després de la incorporació del nou gerent, s’han produït canvis en la dinàmica professional i un tracte personal poc habitual que, amb el pas de les setmanes, m’han fet sentir cada vegada més incòmoda i insegura a l’exercici de les meves funcions". Segons el seu relat, Bernabé havia començat a enviar-li missatges de WhatsApp de contingut personal, cosa que li va resultar "progressivament incòmode i inapropiat en el context d’una relació jeràrquica". Finalment, la denunciant va decidir posar la situació també en coneixement del patronat.
Després de transcendir la denúncia de Muñoz, publicada per l’Abc la majoria dels caps de grups d’investigació del CNIO van emetre un comunicat en defensa de Bernabé. Segons la seva versió, el fins ara gerent ha sigut víctima d’una campanya de desprestigi "orquestrada i dirigida" per minar la seva reputació
Malgrat això, la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant, va donar credibilitat a la denúncia de Muñoz i ahir, abans de la seva renúncia, es va mostrar partidària que Bernabé abandonés el CNIO a causa d’una conducta "reprovable". Segons Morant, els missatges denunciats contra Bernabé "no caben a l’exercici laboral entre un gerent i una subordinada". "No puc donar suport a aquestes actituds perquè ja no caben", va insistir Morant, que va afegir que "les dones ja no tenim per què suportar certes actituds i menys en l’entorn laboral".
Sobre el comunicat dels caps científics, la ministra va assenyalar que els homes han "d’entendre que aquestes actituds no valen, no en l’entorn laboral". "Són línies vermelles que hem de marcar ja socialment, i el CNIO és una gran institució que necessita gent que estigui a l’altura també del que s’espera en el dia d’avui en la societat pel tracte amb les dones", va afegir.
Nova reunió
El patronat va comunicar ahir haver "quedat informat de la renúncia del gerent, així com d’un escrit firmat per 27 caps de grups d’investigació del centre relatiu a la seva gestió" i va indicar que se celebrarà una nova reunió "a la major brevetat possible, per analitzar la situació actual i decidir entorn del futur del centre.
