Rabell s’acomiada com a regidor: "Me’n vaig a lluitar per viure"
El representant municipal abandona el consistori després d’un diagnòstic de càncer. "Queda potencial per canviar el món", assegura en el seu discurs.
Jordi Ribalaygue
El regidor Lluís Rabell, de 73 anys, es va acomiadar ahir de l’Ajuntament de Barcelona, coincidint amb el ple municipal, en el qual va tancar la seva etapa com a membre de l’equip de govern de Jaume Collboni amb un discurs emocionant i vital. Tots els regidors es van posar drets per acomiadar-lo i ovacionar-lo durant més d’un minut. Expresident de la Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona, excandidat a la presidència de la Generalitat per la coalició d’esquerres Catalunya Sí Que Es Pot i independent en el grup municipal del PSC, Rabell deixa l’acta a causa d’un càncer diagnosticat el desembre. "Me’n vaig a lluitar per viure", va proclamar.
En un discurs en el qual va citar Víctor Hugo, Rosa Luxemburg i Amin Maalouf, Rabell es va declarar un "enamorat de la vida", de la seva companya i els seus fills. "Vull continuar vivint per lluitar per les meves conviccions", va confessar amb enteresa i sense perdre el bon humor. Al seu torn, la intervenció de qui fins ara ha sigut regidor del Pla de Barris i d’Horta-Guinardó va fer una advertència sobre els riscos que amenacen la democràcia. Davant un món que "sembla que pertanyi als autòcrates i als depredadors", Rabell va declarar que continua creient que "hi ha potencial per canviar el món" i va fer vots per una Barcelona "democràtica, oberta i de progrés".
Futur socialista
"La ciutat que somiem pot ser una baula del món al qual aspirem", va pregonar, mentre es va declarar "socialista en el terme més genèric" des que va llegir Els miserables amb 14 anys. "Continuo creient en el futur socialista de la humanitat", va manifestar Rabell, que serà substituït en l’executiu municipal per Sara Belbeida, fins ara comissionada de relacions ciutadanes i diversitat cultural.
