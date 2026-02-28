La substància amb més ingressos al Mar és la metamfetamina
Beatriz Pérez
Des de l’any passat, la metamfetamina és la substància més consumida entre els pacients que ingressen a la Unitat de Patologia Dual de l’Hospital del Mar (Barcelona). Les persones que pateixen patologia dual tenen un doble trastorn: un de mental i un altre per consum de substàncies. "Normalment, la substància principal a la nostra unitat era el cànnabis, però des del 2025 és la metamfetamina. La proporció d’ingressos per metamfetamina ha sigut més alta que en altres anys. Abans, els estimulants eren la quarta substància de consum", assenyala la doctora Rosa Sauras, de la Unitat de Patologia Dual del Mar. La metamfetamina (també anomenada tina, meth, cristal o ice) és una droga estimulant molt potent del sistema nerviós central. Pot presentar-se en forma de pols o cristalls. Es consumeix de diverses formes. Per exemple, esnifada, fumada o per via oral. Injectada és especialment perillosa. Augmenta la dopamina i la noradrenalina i provoca eufòria, disminució de la gana i del son, acceleració del ritme cardíac i pujada de la pressió arterial. "Clarament, a Barcelona hi ha un augment del consum de metamfetamina", assegura Sauras.
L’auge d’aquest estimulant –que "guanya territori a la cocaïna", segons el doctor en Psicologia Social David Martínez Oró, un dels autors de l’informe Metanfetamina en España– es deu a diversos factors. Assegura que el "motiu de fons" d’aquest augment és l’"estil de vida" de les persones que requereix el "consum de substàncies". "La metamfetamina és supercompatible amb treballar a tota màquina", insisteix. Però també és la substància que es consumeix més en contextos de chemsex. Segons el psiquiatre Josep Mayans, de la Unitat d’Atenció a les Addiccions del Mar, "el col·lectiu del chemsex és una subpoblació amb una prevalença molt alta de consum de substàncies". "Comencem a estar desbordats, la veritat", afirma.