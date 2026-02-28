BARCELONEJANT
Un taller de conte de fades
Aquí fan realitat qualsevol fantasia. Tenen un fons d’armari pel qual mataria qualsevol princesa Disney. D’aquesta nau de l’Hospitalet en surten les ales de papallona més virals.
Ana Sánchez
Sembla la típica nau de polígon industrial. Ningú diria que darrere de la porta metàl·lica es venen gorros de bruixa a l’engròs. Tenen un fons d’armari pel qual mataria qualsevol princesa Disney. I ni tan sols et fan besar granotes. Aquí converteixen en realitat qualsevol fantasia de ciència-ficció. Des de capes medievals que semblen tretes de Joc de trons fins a vestits d’inspiració Bridgerton. Et converteixen en fada en un tres i no res. Fins i tot amaguen un minibosc encantat per fer postureig. Només falta que t’ofereixin per menjar anissos. Aquest és un taller que viu del conte. Dels contes de fades.
El Costurero Real (Ctra. del Mig, 88). És un clàssic de l’artesania de ciència-ficció. Un taller de conte de fades amagat en un polígon de l’Hospitalet: 600 metres quadrats de fantasia. Es veuen barrets de bruixa que ja volgués Maléfica i anells amb què travessar Mordor. Accessoris per a fades, sirenes, elfs, capes vermelles espantallops. Molta cotilla amb què presumir d’escot d’un altre segle. Tant et pots trobar vestits de tall imperi tipus Bridgerton com outfits campestres a l’estil Donetes (cottagecore es diu aquesta estètica rústica tan viral). També munten tallers d’artesania i sessions fotogràfiques amb fons encantat. En dos minuts et deixen a punt per enfrontar-te a qualsevol mirallet màgic.
Acumula més de 100.000 seguidors a Instagram. Carnassa viral, miris on miris. Hi ha molt client influencer. "Amaral té moltes peces", detalla la creadora. La seva és una moda amb efecte Red Bull: et dona ales. És el seu top vendes. El seu hit més viral: ales de papallona en format capa. Estan inspirades en papallones i arnes de veritat. Han arribat a tenir 1 milió de visites en un dia, detalla l’Alassie.
Ningú l’anomena pel seu nom: María Ángeles Guisado. Qualsevol que estigui implicat en aquest món s’hi referirà per Alassie. Té 40 anys, porta mitja vida entre agulles i éssers fantàstics. És neta de costureres, fan de Tolkien. Coneix més boscos encantats que qualsevol fetillera. ¿El seu favorit? "Santa Fe del Montseny –que es troba a una hora de Barcelona–. Ben a prop del pantà hi ha dues fagedes gegants molt antigues que entrellacen les seves arrels".
Va començar fent produccions de cine i teatre. "Però amb la crisi –recorda– vaig començar a investigar un altre tipus de mercat". El mercat fantàstic. D’això fa gairebé dues dècades. Va crear El Costurero Real el 2008. "Els primers anys van ser molt difícils", esbufega. Fins que les seves ales de papallona es van fer virals de la nit al dia. Molt virals. Això significa que ara les hi copien diàriament. "Jo el que pitjor porto –lamenta la dissenyadora– és que roben les meves fotos i les posen a la venda en plataformes xineses, tipus AliExpress o Temu. ¡Fotos en les quals surto jo! –s’encongeix d’espatlles–. M’he de passar el dia denunciant".
Van començar dues costureres. Han arribat a treballar 15 artesans facturant 1,2 milions a l’any. "De facturació, no de benefici", puntualitza Alassie. "Nosaltres tenim molt poquet marge perquè tot és molt artesanal".
Ara són 9 artesans a la nau. Els aranzels de Trump els estan fent molt mal, lamenta l’Alassie. "Una persona que es compra una capa de 90 euros als EUA –detalla– ara ha de pagar 70 euros per rebre-la". Era el país on més solien vendre. "És perdre un mercat de 400 milions de possibles clients".
Venen sobretot online –"enviem a qualsevol part del món"– , però també tenen dues botigues físiques a les Galeries Maldà (Portaferrissa, 22), "el Camden friki", li van arribar a dir durant el seu boom alternatiu. Encara sobreviuen uns 20 "comerços especials".
Col·leccions temàtiques
Funciona com qualsevol empresa de moda, però amb col·leccions temàtiques: de contes de fades a sirenes, fins i tot venen moda retrofuturista (l’Alassie té una altra marca especialitzada en steampunk: Uchronic Time). "Intentem que tot sigui quilòmetre zero. No comprem res fora d’Espanya –assegura–. I ho fabriquem tot o al nostre taller o bé col·laborant amb tallers pròxims". A més de roba, fan joieria, espelmes, sabons. Segueixen tècniques com més artesanals millor. Fins i tot tenen un tòrcul, una premsa tradicional de gravats. Encara els fabriquen a Canovelles (Tórculos Ribes).
"Amb dues eines i una mica de paciència –garanteix l’Alassie– surten coses molt boniques". Solen organitzar tallers: de cuir, espelmes, de tècniques artesanals. "S’estan perdent i és una manera de mantenir-les vives".
¿Qui es vesteix de conte de fades? "Ens compren molt per a casaments –assenyala la dissenyadora–. Les núvies, en comptes de posar-se un vel, es posen una capa de gasa, que són superboniques, amb caputxa". Hi ha molt casament de fantasia, sí, molt esdeveniment temàtic. Tenen clients de l’espectacle, fotògrafs, influencers de viatges. Gent que se’n va a Islàndia i vol fer-se un vídeo amb la capa al vent a càmera lenta com les de l’Alassie.
La nau amaga avui fins i tot un bosc màgic. Ofereixen sessions de fotos. Fantàstiques, és clar. "Som diversos fotògrafs a l’equip", justifica l’Alassie. Et vesteixen, et maquillen i t’immortalitzen amb fantasia de postal de fons. Et sents més especial que la reina de Blancaneu preguntant al mirallet. L’any passat van estrenar també viatges fotogràfics. "Vam llogar un autobús –recorda la dissenyadora– i ens en vam anar al Montseny. Jo vaig portar vestits i la gent se’ls posava. Vam fer fotos per tot arreu". I van ser feliços, es dona per fet.
