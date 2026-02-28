Successos
Dos testimonis titllen de "violent" el principal sospitós del cas Pol Cugat
El jutjat de Lleida ajorna la resta d’interrogatoris a persones que la família de la víctima considera importants per trobar el seu cos.
Guillem Sánchez
El jutjat de Lleida va interrogar ahir dos testimonis del cas de Pol Cugat, un jove barceloní de 26 anys que va ser assassinat mentre vigilava una plantació de marihuana a les Borges Blanques (Lleida) i que el cos porta ja més de quatre anys en parador desconegut. Els dos testimonis, amics d’Albert B., el principal investigat per matar el Pol, van declarar que el sospitós té un "caràcter violent", especialment, quan "beu" o "consumeix drogues", segons va explicar l’advocat que representa la família de la víctima, Josep Lluís Jordán.
Un dels dos testimonis era un amic de l’Albert, que aquest va visitar la nit en què els Mossos creuen que va morir el Pol. Després d’ocultar el seu cos, l’Albert va viatjar a Barcelona amb tren des de Lleida i després hi va tornar amb moto. Va ser llavors quan es va presentar a casa d’aquest amic per preguntar-li si podia quedar-se a dormir. L’amic va declarar que va respondre que no. L’altra testimoni és una amiga de l’Albert. El sospitós es va presentar a casa seva el dia abans d’entregar-se als Mossos, que portaven mesos buscant-lo. La dona va declarar que va deixar que l’Albert es quedés a dormir. També va explicar, segons Jordán, que l’Albert pot posar-se "molt violent".
L’11 de març estaven previstes unes altres quatre declaracions de testimonis, més importants que les d’avui per trobar el cos del Pol, però un dels seus advocats defensors ha demanat que s’ajornin, i el jutjat ha acceptat, per a desesperació de la família de la víctima. Farà falta esperar dos mesos més, almenys, per interrogar aquests testimonis.
