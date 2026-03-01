Justícia
Els advocats demanen una llei per frenar l’intrusisme de la IA
El Col·legi de l’Advocacia de Madrid reclama una proposta contra xatbots que ofereixen assessorament legal sense control professional.
Alguns comptes fan servir la imatge d’un presumpte advocat per captar afectats
Cristina Gallardo
L’ús exponencial de la IA afecta gairebé totes les professions, i una d’aquestes és la d’advocat. En aquest sentit, les eines d’intel·ligència artificial ja són utilitzades pel 80% dels despatxos, i cada cop més jutges i fiscals les incorporen com a instrument per optimitzar la seva feina. Tot i això, apareixen nous reptes que posen en risc tant el dret a la defensa dels ciutadans com la viabilitat econòmica dels bufets.
Així ho creu el Col·legi de l’Advocacia de Madrid, el més gran d’Europa en número de col·legiats, que apunta al risc de les "consultes automatitzades" que ja s’estarien produint a través de plataformes i xatbots que ofereixen assessorament legal als ciutadans sense control professional. Per això ja han acudit als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats per proposar una reforma legislativa contra aquest "neointrusisme professional".
"Intentem anar per davant", assenyala a EL PERIÓDICO Ignacio de Luis, cap dels serveis jurídics de l’escola madrilenya. Suggereixen una reforma del delicte previst a l’article 403 del Codi Penal perquè s’incorporin salvaguardes abans que el fenomen arribi a una dimensió d’"alarma social".
Tot i que aquesta institució no ha rebut denúncies ni queixes sobre l’ús d’aquestes plataformes, sí que n’és conscient, especialment de la seva presència a xarxes socials com TikTok, on s’ofereix assessorament en matèria d’estrangeria. Aquests comptes utilitzen una imatge d’un "presumpte advocat" per captar afectats i oferir assessorament, però en realitat no és més que una eina d’IA sense cap supervisió professional. "Sabem que això ja està aquí i podria ser una modalitat d’intrusisme gestionada per tercers. L’assessorament jurídic només el poden donar advocats".
Dimensió extrajudicial
De Luis aassenyala que els lletrats utilitzen la IA, i cada vegada més, com a eina de treball, però si fa una demanda i està mal feta, aquest advocat és responsable de mala praxi. Sobre l’intrusisme reconeix que afecta la "dimensió extrajudicial" del treball dels lletrats, ja que a l’hora d’anar a un jutge a presentar una querella o demanda, la llei obliga que vagi firmada per l’advocat i el procurador.
No passa el mateix en els camps en els quals s’assessora un client en material laboral, fiscal, penal o familiar o s’acompanya en negociacions o mediacions. Es tracta d’una un espectre molt ampli de negoci, que és el que pot veure’s afectat per aquest tipus d’intrusisme. "Els honoraris poden ressentir-se", reconeix De Luis. "Si cadascú posa el seu problema a ChatGPT, sense que es presenti com un “despatx d’advocats”, la situació és diferent", afegeix l’expert.
Per això ja han entregat la seva proposta a tots els grups parlamentaris al Congrés a fi que aquest "neointrusisme digital" acabi convertint l’article 403 en un tipus penal buit que únicament resulti eficaç davant l’intrús humà identificable. La proposta adverteix del perill de deixar fora una realitat de productes i serveis automatitzats que són oferts per plataformes "sense atribució personal de professionalitat i amb una autoria organitzativa difusa".
