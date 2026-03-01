NOVETAT GASTRONÒMICA
Els germans Torres obriran un restaurant a Santa Caterina
Els bessons premiats amb tres estrelles Michelin ultimen un nou local dins del mercat, que obrirà entre l’abril i el maig, amb uns 800 metres quadrats i un lloc al mig per a la cuina a la vista, amb brasa i planxa.
Pau Arenós
Els bessons Torres, Sergio i Javier, uneixen punts de la seva biografia al despatx que obriran entre finals d’abril i començaments de maig: la Parada Torres, un restaurant al mercat de Santa Caterina, resultat de la unió de tres paradetes tancades. Allà on abans s’expedien productes frescos, ara s’oferiran plats elaborats, com ara esqueixada, gambes amb allada o broquetes morunes...
En l’imaginari Torres, l’ampli establiment amb un quiosc central recull memòria i tradició. L’àvia Catalina, que tant els ha influït i que va ser la primera mestra, va exercir com a cuinera en les proximitats. "Cuinava a l’edifici de davant de Santa Caterina per a una família. A més, ens portava de petits al mercat. És un lloc on ens retrobem amb la nostra història", diu Javier.
Pobra Catalina, amb aquest parell deixant-se anar de la mà i serpentejant entre els queviures. Anar al mercat que compartia el nom amb l’àvia, Catalina-Caterina, i enfadar-se una mica: l’àvia es dedicava a cuinar per als senyorets del veïnat.
Equip de tres estrelles
Sergio i Javier comparteixen les tres estrelles al capdavant de Cocina Hermanos Torres i també dirigeixen Eldelmar, que forma part del grup Pantea, situat al Balcó Gastronòmic del Port Olímpic. Ramón Rodríguez i Pantea Pishkoohani, amos de Pantea, també participen en el catalinisme. I tindran un paper dos dels responsables de Cocina Hermanos Torres: Pablo Sacerdotte, el director del tres estrelles, i Carmine Memoli, cap de cuina.
Les obres van començar al novembre. La Parada Torres serà el tercer actiu dels bessons a Barcelona, amb un toc popular: "Un homenatge als bars, a la rumba catalana i a les tapes. Un bar canalla i contemporani", diu Javier.
Seran uns 800 metres quadrats, amb un espai dedicat a la cuina a la vista, equipada amb brasa i planxa. La terrassa permetrà acollir unes 190 persones. La distribució recorda la de Cocina Hermanos Torres, on els clients poden contemplar l’acció al voltant de tres pianos. La posada en escena és obra de l’estudi Genialidades.
Veta sentimental
Hi ha una altra veta sentimental: el Plaça, el bar que van tenir els pares dels bessons al carrer Santuari, al Carmel. I aquell contagi amb la sandunga, el penco, la barra de metall i les patates braves va ser, en realitat, aliment per a la seva vocació.
Vint plats de peix i marisc, quatre de carn vermella, tres d’ous, cinc de porc i embotits, dos d’au, nou vegetals i cinc postres. I una mitjana de 35 euros per persona. Algunes propostes: el cabdell a la brasa amb vinagre de gàrum, l’entrecot d’albergínia rostida, el xampinyó botó, les aletes als 100 alls, les cocotxes de bacallà... "Amb el toc Torres. Amanida, sí, però amanida de llobarro en escabetx", acaba Javier.
