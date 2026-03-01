Imelda Ortega, immigrant sense papers que opta a la regularització: "Primer serà un pis de lloguer i deixar enrere aquelles habitacions"
Arribada fa tres anys, aquesta colombiana aspira a obtenir el permís de residència després d’anar d’habitació en habitació
«Me’n vaig anar de Colòmbia per aspirar a un futur. Si no me’n surto, que se’n surtin les meves filles»
Toni Sust
¿D’on és? ¿Edat?
Jo soc colombiana, de Bogotà. Tinc 48 anys.
¿Quan va arribar a Espanya?
Vaig arribar amb la filla gran a Madrid el 2023. L’endemà vam venir a Barcelona.
Està en situació irregular. Ha treballat sense contracte.
Sí. La majoria de feines han sigut tenint cura d’avis. I netejant.
¿Ha iniciat vostè ja un procés de regularització?
Sí, per la via de l’arrelament sociolaboral, amb contracte de treball que m’ha ofert un avi. L’advocat ens va dir que d’aquí a quatre o sis mesos tindríem resposta. Han passat quatre mesos i no m’han dit res. Si tot va bé i hi ha resolució positiva, s’hauria de donar d’alta el contracte i tramitaré el NIE a la policia.
I mentre esperava que aquest procés es completés, va arribar la notícia que el Govern obria un procés de regularització.
Exacte. Si no surt pel contracte, m’acolliré a la regularització.
Ha d’haver arribat abans de l’1 de gener i sumar cinc mesos a Espanya per optar a la mesura, fet que compleix perfectament. ¿Està empadronada a Barcelona?
Ens vam empadronar a Barcelona, amb la fórmula sense domicili fix, mentre vivíem a Badalona.
¿Com va saber que el Govern central obriria una regularització?
Per l’entitat Fedelatina. I per tot arreu: tenim contacte amb colombians i llatins a Barcelona.
¿Com han sigut aquests tres anys a Barcelona?
No ha sigut fàcil. Però no dic que hagi sigut tot dolent. Vaig arribar amb la filla gran i als tres mesos va venir la petita. Al meu país no ens va tocar mai treballar així. Tenia un negoci, una distribuïdora de carn. A tot arreu toca treballar, però al teu país se t’obren més portes. Si vas a un altre, és més difícil: no coneixes ningú. Però no em puc queixar: he tingut el que cal per sobreviure.
¿Per què va decidir anar-se’n de Colòmbia?
Una aspira a un futur millor. Si al seu país no és possible, en un altre. Sobretot per elles [assenyala les seves dues filles, María Paula, de 23 anys, i Katerin, de 17]. Si no aconsegueixo aquell futur millor, que l’aconsegueixin elles.
¿Quina il·lusió té vostè a un o dos anys vista?
Primer, un pis de lloguer. I deixar aquelles habitacions enrere.
¿Per què van triar Barcelona?
Vam anar a Madrid, perquè una cosina de la mare em va dir que hi anéssim. Però quan vam arribar no ens va agafar mai el telèfon. Teníem dos dies de pensió a Madrid. Vam anar a una cafeteria i ens van oferir ajuda. Però vam parlar amb una persona, familiar d’un oncle nostre, que era a Barcelona i ens va dir que ens ajudaria. I sí que ens va ajudar, però després volia que li paguéssim el favor, que fos la seva serventa, que la meva filla tingués cura de la seva de franc. Era colombiana.
¿On viuen?
Primer vam arribar a Badalona. Ara vivim a l’Hospitalet.
¿En pisos, en habitacions? ¿A quin preu?
Sempre habitacions. Per la primera, a Badalona, una habitació petita, pagàvem 450 euros. Vam haver de donar 300 euros de dipòsit. El segon mes em van dir que havien de ser 550 euros perquè érem dues persones. Tots eren colombians: quatre habitacions en què vivien 12 persones.
¿El propietari també era una persona colombiana?
Sí. No sé si era un pis de lloguer. Però el més lògic és que entre colombians ens ajudéssim, i no va ser pas així. Hi vam viure tres o quatre mesos i ens en vam anar a Sant Adrià de Besòs, ja amb totes dues filles. La senyora també era llatina, d’Hondures. Ella havia llogat el pis, això sí que ho sé, i ens rellogava l’habitació per 550 euros. Jo sortia a treballar i la filla petita es quedava, i la senyora es queixava que gastàvem molt en serveis i que més valia que ens n’anéssim. Al cap de 15 dies ens en vam anar.
Al final l’habitatge ha sigut el principal problema.
És un problema. Molts companys diuen això mateix. Aconseguir un pis és impossible. Fins i tot és impossible per als amics que cobren més diners.
¿Quant cobra?
Primer 10 euros l’hora, i després vaig pujar a 12 euros.
¿Quantes hores de feina fa en una setmana?
Unes 15 hores. Són 700 euros i una miqueta més, més dos caps de setmana que tinc cura d’una àvia. De vegades he arribat fins als 1.000 euros al mes. Cada mes és diferent. Els que som irregulars no arribem als 1.500 euros.
¿Tot ha sigut més complicat que no esperava abans d’anar-se’n de Colòmbia?
Sí, és clar. No esperava una situació excel·lent, però sí més bona.
