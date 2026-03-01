Nou Barris
El mercat de Montserrat obrirà amb una vintena d’espais buits
Jordi Ribalaygue
Està previst que el nou mercat de Montserrat, al districte de Nou Barris, s’inauguri al març o, a tot estirar, a l’abril. En obres des de la tardor del 2022, la nova plaça de la Via Favència va començar a construir-se amb un parell d’anys de demora, afectada per l’aturada de la covid, i s’estrenarà amb gairebé uns altres dos anys de retard per substituir a les dependències obertes des del 1960. Al marge d’una vintena de negocis que es traslladaran des del vell immoble del barri de Les Roquetes, l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona va destacar el novembre passat que 21 espais buits de Montserrat (19 magatzems i dos establiments) figuraven en la llista de 127 vacants a tota la ciutat –dividits en 76 llocs i 51 dipòsits– que van sortir a subhasta a finals del 2025 per trobar comerciants que els ocupessin. No obstant, cap dels llocs lliures al mercat pendent d’obertura va trobar qui se’ls quedés.
Al publicitar la licitació, l’Ajuntament va anunciar que la "novetat destacada" era la inclusió dels 19 magatzems "de nova creació" que hi haurà al mercat de Montserrat, "a pocs mesos de la posada en funcionament" de l’edifici, on un súper d’Aldi ja està operatiu des de fa un mes. Malgrat això, el procés per adjudicar els dipòsits sense titulars va quedar desert a Montserrat per falta de candidats.
Tampoc hi va haver ningú que competís per les dues parades que es van oferir, una de peixateria i l’altra d’oberta a un tipus d’oferta inexistent fins ara a la plaça situada a Les Roquetes. Passada la licitació, l’institut de mercats ha rebut l’interès de dues persones per regentar la peixateria vacant a Montserrat.
En total, 108 locals a les llotges de la ciutat no han trobat ningú disposat a reobrir-los en l’última subhasta, que es va resoltdre a principis de febrer. Són 62 botigues i 46 dipòsits que continuaran orfes. Les convocatòries anteriors es van saldar amb resultats similars.
