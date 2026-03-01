INVESTIGACIÓ
Més borrasques i pluges intenses pel canvi climàtic
Els científics asseguren que com més carboni col·lectiu s’emeti a l’atmosfera, més perillós serà l’escenari de tempestes hivernals.
Valentina Raffio
Entre octubre i febrer, Espanya ha viscut l’impacte de fins a 16 borrasques de gran impacte. De totes aquestes, almenys una desena han tingut lloc en tot just un mes i mig. Segons un estudi internacional liderat per la plataforma World Weather Attribution, l’arribada consecutiva de tants fronts i, sobretot, la seva intensitat estan molt vinculades amb els efectes del canvi climàtic a la regió.
Els models indiquen que l’escalfament global no només ha alimentat el tren de borrasques d’aquest últim hivern sinó que, a més, ha augmentat fins a un 36% la intensitat de les pluges torrencials. Els experts afirmen que aquest fenomen, lluny de ser una anècdota puntual, ha provocat prop de 50 defuncions, milers de desplaçats i danys materials valorats en milions d’euros a Espanya, Portugal i el Marroc.
L’anàlisi corrobora la informació proporcionada per entitats com l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) i confirma que el tren de borrasques dels últims mesos s’explica, en gran manera, per un patró atmosfèric caracteritzat pel debilitament del vòrtex polar, un sistema d’altes pressions sobre Groenlàndia i un desgast de l’anticicló de les Açores. La suma d’aquests factors és el que va acabar desplaçant el riu habitual de borrasques cap al sud d’Europa i, més concretament, cap al Mediterrani. Els científics afirmen que aquest fenomen, si bé no està directament relacionat amb el canvi climàtic, sí que podria haver-se vist influït per aquest procés. Sobretot tenint en compte que, per exemple, els models indiquen que "les tempestes es van veure potenciades per rius atmosfèrics que van extreure humitat d’una onada de calor marina extrema que està tenint lloc a l’Atlàntic".
L’anàlisi, basada en simulacions climàtiques, calcula que el canvi climàtic ha augmentat un 11% la intensitat de les precipitacions derivades de les borrasques d’aquests últims dies. També s’estima que els dies de pluges extremes han augmentat entre un 30% i un 36% en el conjunt del Mediterrani, incloent-hi Espanya, Portugal i el Marroc.
"L’atmosfera més càlida creada per les nostres emissions de carboni està donant lloc a un patró de precipitacions extremes", afirma David García-García, expert en Estudis Climàtics de la Universitat d’Alacant. "Com més carboni emetem, més perillós serà l’escenari de tempestes hivernals", afegeix Clair Barnes, de l’Imperial College de Londres.
