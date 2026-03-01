MOBILITAT
Paralitzada l’obra de la carretera més perillosa d’Espanya
El tram de l’N-340 en què el RACC ha situat el focus té pendent una ambiciosa reforma d’integració urbana, però el projecte està encallat.
Les obres suposen rotondes, espais per a vianants i unes zones enjardinades
Jan Magarolas
El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible té aprovat, des de fa més de dos anys, un projecte de 10,5 milions d’euros per reduir la perillositat d’un tram de l’N-340, així com de construcció d’una passarel·la sobre l’A-7, al terme municipal de Mont-roig del Camp (Baix Camp). Tot i així, l’alcalde de Mont-roig, Fran Morancho (PSC), critica el Govern estatal per tenir "encallat" el projecte, que s’hauria d’haver posat en fase d’exposició pública el 2024 i que afavoriria la seguretat d’aquestes vies.
El tram de l’antiga carretera nacional que transcorre pel poble tarragoní atresora el dubtós honor d’haver sigut distingit pel RACC com el més perillós de la xarxa viària nacional.
El desembre del 2023, el ministeri va donar llum verda a un projecte doble d’integració urbana de dues carreteres de molt trànsit com són l’N-340 i l’autovia A-7 al municipi del Baix Camp. El projecte responia a una petició del govern local feta el 2016, en la qual es demanava una mobilitat més segura en el tram de l’antiga nacional que travessa el municipi, en especial les urbanitzacions de la costa, sobretot càmpings, i el barri de Miami Platja. Davant la consulta d’EL PERIÓDICO per saber l’estat de tramitació del projecte, Transports i Mobilitat Sostenible no ha ofert resposta.
Un any abans, el desembre del 2022, l’Ajuntament de Mont-roig publicava, en una revista de difusió pròpia, les línies mestres de les dues parts del doble projecte. En el de l’N-340, la carretera situada en l’ull de l’huracà per la distinció del RACC, assenyalava una "reconversió" total amb l’objectiu "d’incorporar-la al teixit urbà".
Integració de l’N-340
Segons el butlletí, l’actuació correspon al tram de l’N-340 entre el sector est de Miami Platja, al costat de l’estany Gelat, i la riera de Riudecanyes, que marca la frontera amb Cambrils. En total, uns 6,7 quilòmetres dels pocs més de 10 pels quals transcorre la nacional dins del municipi. Les obres consisteixen en la reducció de l’espai dels cotxes, amb un carril disponible en cada direcció, així com els límits de velocitat. Està prevista la construcció d’un carril bici a cada costat de la carretera i un passeig per a vianants, a més de dotar l’espai d’arbratge, il·luminació i zones enjardinades.
Com a part de la integració d’aquesta via a la trama urbana, també es construiran sis rotondes noves per facilitar els accessos a les urbanitzacions. D’oest a est: a l’entrada de Miami Platja; a les urbanitzacions Solemio, Sant Miquel, la Torre del Sol i Alannia els Prats, i a l’antiga estació de tren. La humanització de la travessia, va explicar el consistori de Mont-roig del Camp un any després, "portarà implícita la cessió posterior a l’Ajuntament, que passarà a ser el nou responsable de conservar-la i fer-ne el manteniment". En la publicació municipal, també s’afirmava que el projecte estava previst "en els pressupostos 2023 del Govern".
Les alternatives viàries que es disposen en aquest tram tan complicat del Camp de Tarragona resulten igualment saturades, en especial a causa de la presència de l’autopista AP-7, que transcorre en paral·lel a aquesta via uns quants quilòmetres al nord i en la qual hi ha dos carrils de circulació.
