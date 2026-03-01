"No podem esperar més"
L’alcalde de Mont-roig del Camp insta Madrid a emprendre una reforma "clau per tenir una mobilitat més segura i reduir la sinistralitat"
Jan Magarolas
L’alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Morancho (PSC), insta a reformar el tram perillós de l’N-340 que transcorre pel municipi. La setmana passada, un estudi del RACC va revelar que els gairebé 6 quilòmetres de la nacional del terme municipal del Baix Camp són els més mortals de tota la xarxa viària estatal, la qual cosa ha servit a Morancho per recuperar una reclamació de fa vuit anys a l’Estat, com és el projecte de millora i humanització de la carretera: "No podem esperar més", explica a EL PERIÓDICO.
L’índex iRAP 2022-2024, en què s’ha basat el RACC per revelar la perillositat del tram tarragoní de l’N-340, està basat en l’anàlisi de més de 26.000 quilòmetres de la xarxa de carreteres de l’Estat (RCE), que són de titularitat íntegrament estatal. L’informe indica que el risc de tenir un accident en els 5,9 quilòmetres de la nacional al terme municipal de Mont-roig del Camp, fins a la intersecció amb la T-323, és de 200,9 punts, molt per sobre de la segona i la tercera via més perilloses, a Lleó i Segòvia, respectivament.
"Reclamem al ministeri que s’aprovi definitivament el projecte de millora de l’N-340 i que es liciti com més aviat millor: no podem esperar més davant el risc que hi ha", assegura Morancho. L’alcalde es refereix a un projecte de 10,5 milions d’euros que preveu la integració urbana de la carretera i que està aprovat des del 2023 pel Govern. L’Ajuntament tarragoní recorda que es tracta d’una reclamació que va amb vuit anys de retard i assenyala que és "clau per tenir una mobilitat més segura, reduir la sinistralitat i adaptar la carretera a l’ús actual com a via local amb caràcter urbà".
En aquest sentit, Morancho afirma que el projecte està "encallat" des del 2023 "per l’excés de burocràcia": hi ha hagut quatre revisions entre les administracions públiques de Catalunya i Madrid. "És important que totes les administracions facin els tràmits més ràpids per reduir la sinistralitat", apunta l’alcalde, que aprofita per reclamar "accions efectives" per reduir la perillositat d’un tram de la carretera que travessa una zona densament poblada de càmpings.
Intel·ligència artificial
La carretera té irregularitats en l’asfalt i problemes en la senyalització vertical i horitzontal i els accessos. Així ho assenyala Domènec Puig, investigador de la Universitat Rovira i Virgili (URV) en l’àmbit de l’enginyeria informàtica aplicada a la sinistralitat viària. Puig, el coordinador del projecte Sensòrica, que acosta la intel·ligència artificial a l’anàlisi de les carreteres per detectar i reportar en temps real les incidències, assenyala que la perillositat de l’N-340 a l’altura de Tarragona és "multifactorial i té diverses causes".
