Operació policial
Rocambolesc robatori a Núria
Els Mossos d’Esquadra han detingut el cuiner i el cambrer de l’hotel i busquen dues persones més pel saqueig de la caixa forta i la recaptació a l’hotel, que va penjar el cartell de complet per la nevada.
Guillem Sánchez
El cap de setmana del 7 i 8 de febrer, l’Olla de Núria es va convertir en un formiguer. Aquesta vall del Pirineu havia registrat dies abans una nevada sense precedents. El llac estava congelat, i les taules de fusta del pícnic, completament enterrades, la qual cosa volia dir que el gruix de la neu acumulada era d’un metre. Els bitllets del tren cremallera es van esgotar. Massa gent a Barcelona va tenir la mateixa idea: anar a Núria.
L’hotel va penjar el cartell de complet. Aquest panorama feia ballar el cap als 60 treballadors que viuen a l’hotel mentre dura la temporada d’esquí. Un cuiner i un cambrer, que a més havia començat a treballar aquell divendres, sembla que van arribar a la mateixa conclusió: la caixa forta de l’hotel devia estar plena a vessar aquell diumenge. I van tenir una idea: robar-la abans que l’amo s’emportés els bitllets al banc.
Els últims esquiadors van tornar a Barcelona diumenge a la tarda. Es va fer de nit, la temperatura va baixar i els treballadors es van ficar al llit. Tots menys dos: el cambrer i el cuiner es van aixecar del llit a la una de la matinada i van reunir-se amb la resta de l’equip: dos homes no identificats encara que, potser, també són treballadors de l’hotel.
Primer, van irrompre a la instal·lació dels trineus. Sabien que a la zona infantil hi ha tres tipus de lliscadors, tres talles. En van triar un dels grans: no podia pas fallar res. Després, es van colar a l’hotel. Forçant portes amb rossinyols van entrar al despatx de la recepció i es van posar davant la caixa forta. No podien trencar-la sense despertar ningú, però podien moure-la a un lloc allunyat per donar-li el que es mereix. La van carregar en un matalàs de bressol i així la van arrossegar fins a l’exterior sense fer soroll.
A fora, van carregar la caixa forta, que pesava més de cent quilos, al trineu robat i la van fer lliscar fins a la via del tren cremallera. Armats amb pics i una radial, van començar a clavar cops a la caixa forta: el problema, però, va ser que només hi havia 150 euros. La caixa forta va aparèixer l’endemà al matí precipitada per un pendent. No se sap si per l’enrabiada o si formava parteix de l’estratègia d’ocultació del delicte, que, d’altra banda, havia ignorat les càmeres de videovigilància.
El pla de la caixa forta no havia funcionat. Però encara quedava nit. Els quatre lladres van tornar a l’hotel i van rebentar les caixes enregistradores de la cafeteria i del restaurant. Ho van intentar una vegada més. Van anar cap a la caseta on es reparteixen les entrades a la zona dels trineus. Van forçar la porta i van obrir la caixa amb els diners. Bingo: 1.200 euros.
Diversos agents dels Mossos van agafar el tren cremallera des de Queralbs, van entrar a l’hotel i van arrestar el cuiner i el cambrer. Les gravacions de les càmeres de seguretat havien permès identificar els lladres.
