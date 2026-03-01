Sara Aagesen, Vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica: "Protegirem els divulgadors davant els negacionistes"
Avança que Espanya desplegarà el primer pla per abordar la desinformació climàtica, una prioritat per al Govern
«Volem actuar perquè la informació veraç corri molt més que les notícies falses»
Valentina Raffio
Durant els últims mesos, Espanya s’ha adherit a diversos tractats internacionals denunciant el perill de la desinformació climàtica i fins i tot ha inclòs aquesta qüestió dins dels eixos del Pacte d’Estat contra l’emergència climàtica. ¿Per què ho consideren tan prioritari?
La lluita contra la desinformació és una prioritat per a nosaltres. Fa unes setmanes, el Fòrum Econòmic Mundial va publicar el seu informe de riscos globals i va assenyalar que, a curt termini, la desinformació se situa com el segon perill més important per al món. Més a llarg termini, a 10 anys vista, l’estudi assenyala que cinc dels deu grans riscos globals són ambientals i relacionats amb el canvi climàtic. Per això ens preocupa tant la desinformació climàtica. Perquè ens pot posar en una situació de no actuar, de no anticipar-nos, de no comptar amb una informació veraç que ens permeti estar més protegits.
¿Quines accions han portat a terme per poder abordar aquest problema?
En els últims mesos, tot el Ministeri ens hem reunit amb acadèmics, periodistes, divulgadors climàtics i també amb professionals especialitzats en verificació per conèixer quina és la seva visió sobre el problema i entendre de quina manera podem aturar-lo. I, amb tot això, estem treballant per llançar en les pròximes setmanes un pla d’acció contra la desinformació climàtica.
El fenomen té moltes arestes. ¿Quines mesures desplegaran per fer-hi front?
En el pla d’acció que estem preparant es contemplen diverses mesures perquè, efectivament, es tracta d’un problema que està amplificat i que té diferents dimensions. Un dels principals eixos en què volem actuar, i que és una cosa que ens han reclamat els verificadors, és una estratègia per aconseguir que la informació veraç corri molt més que les notícies falses. Sabem que les fake news es viralitzen ràpid, corren, volen per les xarxes. Per això volem actuar per fer un bloqueig a la desinformació climàtica i aconseguir que la informació veraç arribi abans. Aquest serà un dels grans pilars de l’estratègia.
Un dels fenòmens més preocupants relacionats amb l’auge del negacionisme són les campanyes d’assetjament de divulgadors climàtics.
Exacte. En els últims anys s’han registrat gran quantitat d’atacs a científics i divulgadors en matèria de canvi climàtic. A l’últim informe de l’Observatori de Comunicació sobre el Canvi Climàtic es diu que en plataformes com X gairebé el 50% dels missatges sobre canvi climàtic són negacionistes i que fins al 17% dels que divulguen sobre la matèria afirmen rebre atacs i missatges d’odi. Davant aquesta situació no podem quedar-nos passius. Aquesta serà una altra de les mesures del pla. Crearem una xarxa de suport per protegir els divulgadors climàtics davant els atacs dels negacionistes. Volem protegir els que informen sobre canvi climàtic perquè ells són els primers que ens protegeixen a nosaltres, brindant informació, i necessitem que continuïn exercint la seva professió sense sentir-se atacats.
Fa unes setmanes van enviar una carta a la Fiscalia de Delictes d’Odi denunciant justament aquests atacs de grups negacionistes a divulgadors climàtics. ¿Creu que aquesta qüestió s’hauria d’abordar en els tribunals?
Tenim informes que assenyalen que els atacs i els missatges d’odi als divulgadors climàtics estan creixent exponencialment. Per això hem recopilat informació de diferents institucions del món acadèmic i ho hem comunicat a la Fiscalia perquè se’n tingui coneixement. Però ara toca una cosa diferent. Ara toca fer una reflexió en profunditat d’on és el límit entre la llibertat d’expressió i els atacs que reben científics, divulgadors i fins i tot meteoròlegs que, insisteixo, cada dia ens estan protegint brindant-nos informació científica.
El negacionisme ja no és un fenomen aïllat que es troba només en alguns racons d’internet, sinó que s’està fent fort i fins i tot ha calat en la política. ¿El preocupa aquest fenomen?
Quan penso en el negacionisme em passa pel cap la imatge d’algú barallant-se amb un termòmetre que sap que està pujant. És una lluita inútil i extremadament perillosa. Perquè el canvi climàtic és aquí i ho estem veient. Veiem inundacions, sequeres, onades de calor i incendis que s’agreugen pel canvi climàtic. Negar la realitat no ens protegirà. Negar-ho impedirà que estiguem millor preparats davant aquests escenaris. La política feta des del negacionisme, la política allunyada de la vivència científica, és una política kamikaze que posa en perill la ciutadania.
Als Estats Units ja hi ha un president obertament negacionista. I a Espanya, hi ha partits que també el porten per bandera.
Sí. Aquesta mateixa setmana hem vist la presentació d’aquest document marc del PP per pactar amb l’extrema dreta en què es recullen reflexions tan allunyades de la realitat com que les polítiques climàtiques redueixen i ataquen l’ocupació, allunyen l’energia assequible i destrueixen la industrialització. I precisament és el contrari. Espanya és una mostra clara que gràcies a les polítiques climàtiques aconseguim preus més assequibles de l’energia i que generem ocupació i creixement econòmic. Per tant, el negacionisme no només és una bogeria des del punt de vista de la protecció de la ciutadania sinó que també ens allunya de grans oportunitats.
Colòmbia ha organitzat la primera cimera per als països que estan compromesos amb l’abandonament dels combustibles fòssils. ¿Què espera treure Espanya d’aquesta trobada?
Tenir una cimera així és una fita. Espanya, per descomptat, hi serà. Esperem que Santa Marta sigui un punt d’inflexió per poder parlar sobre quines són les millors mesures per deixar enrere els combustibles fòssils i, al seu torn, sobre com abordar els grans desafiaments que podem tenir a nivell energètic.
