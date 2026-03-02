El 65% dels desplaçaments ja són amb vehicles elèctrics
El patinet continua reculant i és per sota del 20% arran de la prohibició fa tres anys de pujar-lo al transport públic.
G. A.
Ja no hi ha marxa enrere: el 64% dels desplaçaments pel carril bici a Barcelona ja es fan de manera elèctrica. "El sistema s’ha electrificat d’una manera estructural" i "accelerada", afirma el Bicicleta Club de Catalunya (BACC). El BACC ha portat a terme una anàlisi de l’ús dels carrils bici a la ciutat en la cinquena edició de l’estudi Radiografia ciclista de Barcelona, que va fer públic divendres. Dins del sistema ciclista, la bicicleta elèctrica ha esdevingut l’opció dominant (46% del total) i supera àmpliament la mecànica (36%).
El canvi cap a l’ús elèctric el pilota el Bicing. El servei públic de bicicleta en els models elèctrics comporta un 26% de quota d’ocupació del carril bici, i multiplica per set la del Bicing mecànic (3,7%). El procés d’electrificació també s’ha estès a la resta de bicis urbanes i plegables privades. Així mateix, l’anàlisi palesa que la bicicleta ja concentra més de 8 de cada 10 desplaçaments i continua sent l’eix central. Sumant l’ús elèctric i el convencional, la bicicleta d’ús urbà privada ocupa la primera posició, amb un 36,51% del total de desplaçaments, seguida pel Bicing que gairebé arriba al 30%.
El que ha rebut el cop més directe és, segons Arenas, el patinet elèctric. Malgrat mantenir una presència destacada del 18%, continua reculant des del 2022, quan superava el 30%. En aquest sentit, va ser determinant la prohibició, el febrer del 2023, de pujar amb el patinet al transport públic.
