Previsió meteorològica
Catalunya activa avisos per vent i temporal marítim davant el pas de la borrasca Regina
Entre dimecres i dijous s’han activat avisos per vent al Maresme, el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Garraf, el Baix Penedès i el Tarragonès davant ratxes de més de 70 quilòmetres per hora
L’arribada de la borrasca Regina deixarà una setmana marcada per pluja, vent, temporal marítim i calitja a gran part d’Espanya
Valentina Raffio
El pas de la borrasca Regina per Catalunya deixarà uns dies d’inestabilitat atmosfèrica, pluges, vents, temporal marítim i descens dels termòmetres. El Servei Meteorològic de Catalunya adverteix que aquesta setmana, amb el pas d’aquest front, el cel català es mantindrà ennuvolat i les temperatures aniran baixant progressivament fins com a mínim el cap de setmana. Entre dimecres i dijous s’han activat avisos per vent al Maresme, el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Garraf, el Baix Penedès i el Tarragonès davant ratxes de més de 70 quilòmetres per hora. En aquesta mateixa franja també s’han activat avisos per temporal marítim des de la costa tarragonina fins al delta de l’Ebre per onades de més de 2,5 metres.
Segons adverteixen els meteoròlegs, en els pròxims dies s’espera el despenjament d’una bossa d’aire fred, és a dir, l’aïllament d’una massa d’aire en capes altes de l’atmosfera que se separa de la circulació general i descendeix cap a latituds més baixes, que genera inestabilitat acusada que pot derivar en precipitacions, ratxes de vent i un descens notable de les temperatures. Tal com adverteixen els experts, es tracta a més d’un fenomen amb elevada incertesa en les prediccions, ja que petits canvis en la seva trajectòria o en la seva intensitat poden modificar significativament la distribució i la intensitat de l’episodi, per la qual cosa convé seguir-ne l’evolució en els pròxims dies així que s’aproximi i els models meteorològics vagin afinant els escenaris possibles.
De moment, tot apunta que la inestabilitat atmosfèrica derivada de la borrasca Regina donarà lloc a cel ennuvolat, pluges disperses, forts vents al litoral i temporal marítim a la costa sud. Els efectes d’aquesta borrasca es començaran a sentir en les pròximes hores i arribaran al seu punt àlgid a partir de dimecres. Després, tot i que els pronòstics es mostren encara incerts, sembla que la inestabilitat es podria allargar fins com a mínim el cap de setmana.
