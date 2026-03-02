La contaminació a Foix obliga a accelerar el pla de millora
Els veïns es mostren alarmats davant eventuals pluges intenses a la primavera mentre que l’ACA licita un projecte constructiu per millorar el procés de desguàs a la presa.
Guillem Costa
Els veïns de Cubelles han expressat la seva "profunda preocupació" per la gestió de l’embassament de Foix durant l’inici de l’actual episodi de pluges. Denuncien una falta de previsió per part de les administracions responsables i alerten d’un problema afegit: la persistència d’una aigua fosca i tèrbola que, segons adverteixen, podria estar relacionada amb llots contaminants acumulats durant dècades.
L’embassament de Foix (una construcció antiga, de l’any 1928, i qüestionada) és un exemple d’infraestructura hídrica que arrossega des de fa anys un manteniment deficient. Per donar resposta a aquesta situació, els responsables de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) van licitar dies enrere un projecte constructiu de cara a millorar els desguassos de fons de la presa. El contracte compta amb un pressupost de prop de 135.000 euros i les empreses interessades poden presentar ofertes fins al 6 de març.
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, destaca que aquesta actuació forma part dels compromisos adquirits per l’ACA després dels efectes del temporal del juliol del 2025, amb l’objectiu de reforçar la gestió de l’aigua a l’embassament. A més, des de l’estiu passat ja s’aplica un protocol per mantenir un marge de seguretat més gran. Tot i així, la inquietud es manté entre desenes de veïns per la precària situació, segons la seva opinió, de la infraestructura.
Segons dades oficials del visor públic de l’ACA, durant l’últim episodi de precipitacions de fa dues setmanes, l’embassament es trobava per sobre del 85% de la seva capacitat quan va començar a vessar aigua, en un moment en què l’episodi de precipitacions amb prou feines havia començat i el tram més intens encara no havia arribat, d’acord amb les previsions meteorològiques.
Per a aquesta associació veïnal, aquesta situació redueix de manera crítica el marge de seguretat just quan s’hauria d’ampliar. "Mantenir el pantà per sobre del 80% i permetre que comenci a vessar de forma prematura obliga a gestionar el risc d’una manera reactiva, sense capacitat real d’absorció davant possibles aportacions sobtades", defensen els veïns en un comunicat.
Risc conegut
Cubelles és un municipi que ha patit inundacions recents i on el risc de crescudes del Foix és un problema recurrent. Així doncs, els veïns recorden que no es tracta d’un escenari imprevisible: "És un risc conegut, monitorizable i evitable mitjançant una gestió preventiva adequada".
En aquest context, els veïns denuncien una "cadena de responsabilitats no assumides" i apunten directament a tres actors: l’ACA, com a gestora directa de l’embassament; Protecció Civil de la Generalitat, per no exigir mesures preventives clares; i l’Ajuntament de Cubelles, per no supervisar activament la situació ni reclamar actuacions davant un risc directe per a la població.
Més enllà del risc hidràulic, els veïns alerten del deteriorament ambiental de l’embassament i de la persistència d’una aigua de tonalitat fosca i bruna fins i tot en absència de pluges recents.
Segons assenyalen, aquesta coloració és coherent amb un fenomen conegut: la presència de llots fins dipositats durant dècades en el fons del pantà.
Aquest tipus de sediments, diuen, solen actuar com a embornal de contaminants, ja que fixen metalls tòxics com plom, cadmi, zinc o mercuri, que es poden tornar a mobilitzar quan el llot es remou, ja sigui per entrades d’aigua, canvis bruscos de cabal o maniobres de gestió. "La poca renovació de l’aigua i la persistència de la coloració bruna suggereixen una possible concentració local de contaminants associats als llots històrics del Foix", adverteixen.
La preocupació veïnal també s’estén a l’estat global en què està la infraestructura. En les últimes setmanes, han circulat advertències sobre el mal estat de la presa i possibles filtracions.
Explicacions
L’associació ha reclamat a les diferents administracions explicacions "immediates i públiques" sobre tres qüestions concretes: per què l’embassament es va mantenir per sobre del límit compromès, per què no es va crear un marge de seguretat més gran abans de l’episodi de pluges i quins són els controls reals que s’han aplicat per protegir la població aigües avall. "La seguretat hidràulica no pot basar-se en l’esperança que no passi res", conclou el comunicat, que insta a prendre’s seriosament el problema denunciat.
Amb 3,74 hectòmetres cúbics, el pantà de Foix es va construir per les peticions dels agricultors del Penedès. Està destinat al reg i té una capacitat d’emmagatzematge limitada.
