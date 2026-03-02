Una persona es llança en parapent a les Tres Xemeneies del Besòs
Jordi Ribalaygue
Els Mossos d’Esquadra van detenir ahir al matí dues persones que, juntament almenys amb una altra, es van introduir sense permís al recinte de l’antiga central tèrmica de les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs i van pujar fins al dalt de tot d’una de les torres de 200 metres d’altura. Almenys un dels assaltants es va llançar en parapent des de dalt de la xemeneia més pròxima a Badalona.
Un testimoni va registrar l’instant en vídeo, en el qual es veu el llançador planant en direcció a la platja. Els agents no el van trobar, mentre que els altres dos van ser localitzats a la cúspide de la xemeneia.
Diferents fonts expliquen que els dos detinguts són joves estrangers. Segons una font consultada, un d’ells és belga i l’altre alemany. Una altra afirma que tots dos són neerlandesos. Una altra, finalment, que els dos arrestats no pretenien tirar-se des de la xemeneia, sinó gravar l’arriscada pirueta que hauria comès més d’una persona ahir abans de les nou del matí, indica aquesta mateixa veu. Totes les fonts coincideixen que els arrestats portaven càmeres i equips de vídeo per gravar els salts.
- Rescat amb helicòpter a Montserrat d'una quinzena d’excursionistes perduts
- «No m’hauria fet ric si abans una estafa no hagués empobrit el meu pare; tot està connectat»
- L'home desaparegut a Susqueda és Fran Soriano, veí de Sallent
- La diva del cinema mexicà va néixer a Manresa
- Una de les millors fires medievals de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- Una família de Tona que recorre totes les fires medievals
- Un mínim de 40 sensors controlaran les voladures per fer la seu del Govern a Manresa
- La causa per beatificar la nena d’Horta d’Avinyó Josefina Vilaseca segueix activa vint anys després