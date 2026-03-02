‘Preparats per al futur’: Telefónica presenta el futur amb una avantguardista proposta
Impulsada pel lideratge de les xarxes, la companyia arriba al MWC per mostrar la seva ambició de convertir-se en la millor via d’accés dels ciutadans a les tecnologies digitals
Telefónica acudeix una edició més al Mobile World Congress (MWC), que se celebrarà a Barcelona entre el 2 i el 5 de març del 2026, sota el lema ‘Preparats per al futur’ (‘Ready for Next’), en la seva aposta per convertir-se en la millor via d’accés dels ciutadans a les tecnologies digitals gràcies a tenir la millor xarxa per arribar a la tecnologia més innovadora.
Aquesta ambició serà present a l’estand de Telefónica. L’espai comptarà amb una Àgora en la qual es podran seguir les diferents sessions al costat d’una zona d’exhibicions amb tres demos centrades en les utilitats que ofereixen la computació quàntica, la IoT, la intel·ligència artificial, el Network Slicing, la connectivitat per satèl·lit, el Fog Computing, els drons, els robots i les altes capacitats de la seva xarxa 5G.
Marc Murtra, president de Telefónica, participarà el 2 de març en una taula de debat organitzada per la GSMA sota el títol ‘What Does Strategic Tech Sovereignty Mean for Europe?’. La sessió es podrà seguir en directe des de l’estand de Telefónica.
Disseny per liderar el futur
L’estand de Telefónica, amb una superfície de 951 m2 (510 de dedicats a exhibició) representa la seva visió per desenvolupar les capacitats tecnològiques com a palanca per liderar la digitalització. El seu disseny transmet dinamisme, evolució i connexió amb un futur ple d’oportunitats, en el qual la companyia reforça el seu lideratge tecnològic i la seva capacitat d’innovació amb l’objectiu d’oferir més i millors serveis per al client. El disseny circular simbolitza obertura, continuïtat i connexió.
Un any més, la sostenibilitat és part essencial del projecte. L’estand serà auditat sota criteris d’economia circular i eficiència energètica, integrant materials reutilitzables. No es tracta només de reduir l’impacte, sinó de demostrar que la innovació responsable és l’únic camí possible.
Experiències tecnològiques
L’estand de Telefónica exhibirà tres grans zones de demostracions que uneixen diferents casos d’ús que posen en valor, junt amb les tecnologies més innovadores, les altes capacitats de la xarxa 5G de la companyia. Un espai centrat en les utilitats que ofereixen la computació quàntica, el IoT, la intel·ligència artificial, Network Slicing, la connectivitat per satèl·lit, el Fog Computing, els drons i els robots.
Per primera vegada, les demos disposaran d’un codi QR especialment dissenyat per millorar l’experiència de les persones amb discapacitat visual. Gràcies a un programa desenvolupat per Telefónica, l’audioguia estarà disponible en castellà o anglès i oferirà una descripció detallada de cada solució.
Mission-Critical Dome és l’experiència que Telefónica durà a terme en diversos punts de Barcelona per mostrar al MWC 2026 la importància de la tecnologia d’origen dual en la gestió de les catàstrofes naturals. L’experiència recrea una situació d’emergència que permetrà reestablir la connectivitat a les zones afectades, mantenint una comunicació constant entre un punt de comandament i control unificat i els equips de rescat, assistència i auxili mèdic. L’objectiu és demostrar que les tecnologies habilitades pel 5G –com són la connectivitat per satèl·lit, el Fog Computing, el Network Slicing, la IA, drons i robots–, i que estan emmarcades en una solució de Bombolla Tàctica 5G, són completament diferencials per treballar en un escenari de crisi, tant a nivell estratègic com operacional i tàctic.
La demo Titan Connect mostrarà com un conjunt de solucions tecnològiques pot mantenir la connectivitat d’una empresa, garantint la continuïtat del negoci davant qualsevol imprevist, mentre ajuden a desplegar nous serveis digitals. La companyia desplegarà al seu estand un cas d’ús en un entorn d’alta demanda de tràfic a la xarxa, com pot ser una competició esportiva. En aquest context, es recrearà una situació d’urgència mèdica perquè els responsables d’emergències puguin activar els protocols que portin el pacient com més aviat millor a l’hospital sense que s’interrompi la connectivitat en cap moment. Això és possible perquè Telefónica posa a disposició de les empreses un conjunt únic de tecnologies pròpies i capacitats d’última generació, com el 5G SA, la fibra, la connexió satel·litària, el cloud, la ciberseguretat, l’observabilitat, automatització, i una gestió segura, que eviten una interrupció en les comunicacions i reforcen la connectivitat.
Finalment, la demo Quantum Telco reflectirà el compromís de Telefónica a posar les tecnologies quàntiques al servei de les empreses d’una manera pràctica i aplicada a les necessitats del seu dia a dia. La companyia mostrarà les seves tres línies d’activitat en quàntica amb demostradors i el hardware que es fa servir en serveis comercials. La computació quàntica aplicada es podrà veure funcionant amb casos d’ús reals desenvolupats en col·laboració amb clients, que s’executen sobre ordinadors quàntics de portes o sobre el hardware Digital Annealers, com l’optimització logística amb Würth o la investigació de fàrmacs contra el càncer en col·laboració amb Vithas i la Universitat Francisco de Vitoria, a més de l’optimització i disseny de les xarxes de Telefónica.
Àgora, anell 360º que uneix innovació i coneixement
El cor escènic i tecnològic de l’estand el forma un anell led 360º, de 15 metres de diàmetre, suspès i visible des de qualsevol perspectiva, el centre del qual acollirà l’Àgora de Telefónica. Aquesta estructura no és només una pantalla: és un dispositiu narratiu que modula l’atmosfera i converteix cada intervenció en una posada en escena única. L’Àgora funciona com un espai viu, dissenyat perquè el coneixement i la innovació es trobin amb les persones a través de ponències i experiències immersives.
L’espai incorpora a més experiències sensorials com The Beat, que transforma l’estand en un manifest escènic de marca, i The Code, un sistema de mesurament emocional que converteix la interacció del públic en art digital. Per això, l’estand de la companyia cobrarà vida cada dia amb un espectacle immersiu ple de ritme, color i moviment.
L’Àgora funciona com un espai viu en el qual es podran seguir en directe, per tots els assistents al MWC, i en línia, 24 sessions impartides per més de 60 directius i experts. Un anell on ponents i visitants s’uniran per debatre i conèixer les innovacions tecnològiques, les solucions i els casos d’èxit que Telefónica posa al servei de clients, empreses i societat.
Un any més, als plafons i debats que organitzen GSMA, MWC i 4YFN, hi participaran més de 25 directius, experts i tècnics de Telefónica.
Novetats al Movistar Centre de Barcelona
Movistar Centre de Plaça Catalunya reorganitzarà el seu espai, amb motiu del començament de la celebració del Mobile World Congress (MWC), per oferir als visitants una nova superfície dedicada a l’exposició de les últimes novetats tecnològiques. L’objectiu és que qualsevol persona pugui acostar-se al centre de Barcelona i descobrir, en un únic punt, les principals novetats de les marques tecnològiques que participen en el congrés mundial de telefonia.
La planta 0 de l’espai es convertirà en un gran showroom, organitzat per àrees i fabricants, on els visitants de l’espai podran veure i provar dispositius de mobilitat, entreteniment, llar connectada i tecnologia per al benestar. Marques com Samsung, Xiaomi i OPPO presentaran en aquest espai les seves últimes novetats, coincidint amb el seu llançament al Mobile World Congress.
WAYRA: Punt de trobada amb les empreses emergents
Telefónica serà present també en la pròxima edició de 4YFN de la mà de Wayra, un esdeveniment dedicat a l’emprenedoria que tindrà lloc en el context del MWC. Coincidint amb la celebració del seu 15è aniversari, Wayra arriba a Barcelona en l’inici d’una nova fase en què reforça el seu paper com a corporate venture capital del Grup Telefónica.
Amb el lema La inversió es només el començament. L’objectiu és créixer junts, Wayra acudeix a 4YFN juntament amb un total de 26 empreses emergents i amb l’objectiu d’identificar, invertir i portar al negoci de Telefónica les solucions més innovadores de l’ecosistema emprenedor. L’estratègia inversora de Wayra se centra en les tecnologies amb capacitat real per integrar-se en les operacions i generar noves oportunitats de negoci per a Telefónica. També continuarà impulsant els seus serveis d’innovació oberta per a corporacions i institucions, dissenyant i executant programes que connecten les organitzacions amb les empreses emergents més rellevants.
Des del seu estand en 4YFN, i juntament amb un total de 26 empreses emergents procedents d’Espanya, Alemanya, el Regne Unit i el Brasil, i programes addicionals desenvolupats amb diferents partners, Wayra donarà visibilitat a la seva cartera internacional i a l’impacte real de la innovació oberta. A més, l’equip de Wayra intervindrà en diversos plafons i sessions per compartir la seva visió sobre les tecnologies que estan definint el futur del sector. És el cas de la intel·ligència artificial, la ciberseguretat i les xarxes avançades de connectivitat.
Wayra compleix 15 anys després d’haver invertit en més de 1.200 empreses emergents gràcies a una inversió acumulada de més de 260 milions d’euros. Actualment, compta amb una cartera de 520 empreses emergents actives, de les quals més de 200 col·laboren ara amb el Grup i generen una facturació superior als 700 milions d’euros.
