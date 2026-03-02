Sant Boi dona inici a les obres de la macroplanta fotovoltaica
La instal·lació d’autoconsum, que transformarà el pàrquing de l’Alcampo, serà la cinquena més potent de Catalunya. De l’energia que generi se n’aprofitaran 39 equipaments municipals.
Àlex Rebollo
El projecte per transformar el pàrquing de l’icònic Alcampo de Sant Boi de Llobregat en la instal·lació fotovoltaica més potent de Barcelona i la seva conurbació començarà a prendre forma aquesta mateixa setmana. L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), l’Administració responsable, va anunciar en un comunicat que aquests dies donaran inici les obres de construcció de la instal·lació de generació d’energia solar fotovoltaica amb més potència de tot el territori metropolità. El projecte respon a una lògica de mirar d’aprofitar aquells espais que és difícil o que no poden naturalitzar-se perquè, almenys, serveixin per produir energia en favor dels veïns.
La futura pèrgola tindrà una potència de 3,25 MWp, cosa que la convertirà en la cinquena instal·lació fotovoltaica d’autoconsum –és a dir, que genera energia perquè es consumeixi en subministraments elèctrics que estiguin en un màxim de dos quilòmetres de distància– amb més potència instal·lada a Catalunya, segons el Registre d’Autoconsum a Catalunya (RAC). "Si es tenen en compte totes les instal·lacions d’aquest tipus [autoconsum i venda], es tractarà de la dècima amb més potència", matisa l’AMB. Així, l’Administració metropolitana explica que s’entén per autoconsum la generació d’energia destinada a subministraments elèctrics que estiguin en un màxim de dos quilòmetres de distància.
Quan es va presentar el projecte, la llavors vicepresidenta de l’Àrea d’Acció Climàtica i Agenda Estratègica Metropolitana, Janet Sanz, va defensar que, en un futur, plantes com aquesta poden funcionar com "un instrument de justícia social", ja que l’energia generada "podria dedicar-se a proveir famílies en situació de vulnerabilitat". D’entrada, però, de l’energia generada a Sant Boi se n’aprofitaran 39 equipaments municipals.
El projecte compta amb Tersa com a responsable tècnica i operativa del seguiment, verificació i suport durant l’execució de les noves instal·lacions fotovoltaiques impulsades, a fi de garantir-ne la qualitat, la seguretat i el compliment del projecte. Per posar-la en perspectiva, una vegada acabada, la pèrgola fotovoltaica prevista serà "quatre vegades més gran" que la pèrgola fotovoltaica ubicada al parc del Fòrum.
En el comunicat, l’Àrea Metropolitana assenyala que la superfície del camp de captació d’energia solar serà de 15.334 metres quadrats, l’equivalent a un camp i mig de futbol. L’estructura disposarà de 7.055 plafons de 460 Wp cada un. "Es preveu que la generació anual d’energia de la nova instal·lació serà de 4.442 MWh per any. Aquesta quantitat equival al consum elèctric anual de 1.200 llars o al de 2.400 cotxes elèctrics", remarca el text.
Inversió de 7,3 milions
En el marc mediambiental, l’Administració també reivindica que l’energia que anualment generarà la instal·lació permetrà evitar l’emissió de 1.155 tones de CO2, una quantitat comparable a les emissions de gasos amb efecte hivernacle de 257 vehicles de gasolina.
La durada aproximada de les obres serà d’11 mesos i la inversió per a aquesta actuació és de 7,3 milions d’euros (IVA inclòs), una part dels quals (1.928.205) provenen dels fons Next Generation, mentre que la resta es finançarà amb fons propis de l’AMB i amb una aportació de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
Els equipaments municipals de Sant Boi de Llobregat amb un consum més alt d’energia elèctrica que formaran part d’aquest autoconsum són el poliesportiu La Parellada, el Centre de Serveis, la biblioteca Jordi Rubió i Balaguer, la caserna de la policia municipal, el mercat de Sant Jordi i Can Massallera.
