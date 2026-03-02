A 200 metres d’altura
Imprudència a les Tres Xemeneies del Besòs: una persona es llança en parapent i dos càmeres acaben detinguts
Els Mossos acusen de violació de domicili i danys els arrestats, procedents d’altres països europeus i que portaven càmeres, drons i equips de vídeo per registrar la pirueta del saltador, que no ha sigut localitzat
VÍDEO | Nou escalador temerari a la torre Glòries de Barcelona: puja els 34 pisos sense protecció
Jordi Ribalaygue
Els Mossos d’Esquadra han detingut aquest diumenge al matí dues persones que, juntament amb almenys una altra més, s’han introduït sense permís al recinte de l’antiga central tèrmica de les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs i han pujat fins al cim d’una de les torres de 200 metres d’altura. Almenys un dels assaltants s’ha llançat en parapent des de dalt de la xemeneia més pròxima a Badalona.
Un testimoni ha registrat l’instant en vídeo, en què es veu el llançador planejant en direcció a la platja, com es pot comprovar en les imatges que el ‘Tot Badalona’ ha difós aquest matí i que EL PERIÓDICO també ha obtingut. Els agents no l’han trobat, mentre que els altres dos han sigut localitzats a la cúspide de la xemeneia.
Diferents fonts consultades expliquen que els dos detinguts són joves estrangers. Segons una font consultada, un d’ells és belga i l’altre, alemany. Una altra font afirma que tots dos són neerlandesos. Una més diu que els dos arrestats no pretenien tirar-se des de la xemeneia, sinó gravar l’arriscada pirueta que hauria comès més d’una persona abans de les nou del matí d’aquest diumenge, indica aquesta mateixa veu.
Totes les fonts coincideixen que els arrestats portaven càmeres i equips de vídeo per gravar els salts. Fins i tot portaven drons, asseguren.
A més dels Mossos, la Guàrdia Urbana de Badalona i la Policia Local de Sant Adrià també s’han personat al lloc. La policia autonòmica explica que la Guàrdia Urbana ha instat els càmeres que desistissin i descendissin de la xemeneia. No obstant, han fet cas omís i s’han negat a baixar. Davant la negativa, s’ha requerit la presència dels Bombers de la Generalitat, que han aconseguit fer baixar els dos individus de manera segura.
Ja de nou a terra, els Mossos d’Esquadra els han detingut sota l’acusació de violació de domicili jurídic i per danys, ja que han forçat una reixa metàl·lica per penetrar en els vestigis de la planta elèctrica desmantellada. La Guàrdia Urbana també els atribueix un presumpte delicte de desobediència greu.
A diferència de les esporàdiques escalades que s’han produït a la torre Glòries de Barcelona, no es recorden precedents d’una temeritat com aquesta a les Tres Xemeneies, que Endesa va clausurar el 2011. La central és l’epicentre d’una gran reforma urbanística planificada per als pròxims anys, en què es preveu poblar l’entorn ara deshabitat amb 1.783 habitatges i un complex dedicat a les empreses del sector audiovisual, digital i del videojoc.
- Rescat amb helicòpter a Montserrat d'una quinzena d’excursionistes perduts
- «No m’hauria fet ric si abans una estafa no hagués empobrit el meu pare; tot està connectat»
- L'home desaparegut a Susqueda és Fran Soriano, veí de Sallent
- Una de les millors fires medievals de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- Una família de Tona que recorre totes les fires medievals
- Andrea Duane, investigadora: 'Cal portar als boscos de Catalunya la gestió que es fa a Califòrnia
- El 23-F vist amb els ulls d’un alumne d’institut de Manresa: “Incertesa, desconeixença i por”
- Els tres motius que justifiquen fer un testament, segons una advocada: 'Encara que no tinguis propietats i ho vegis llunyà